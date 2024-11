Violenza sulle donne: "I casi sono in aumento". Una settimana di eventi per sensibilizzare

Casi di violenza sulle donne in aumento, e protagonisti sempre più giovani. Per questo arriva un programma ricco, quello organizzato dal Comune di Ascoli in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Un programma che tocca l’arte, la cultura, lo spettacolo, ma anche i negozi e le attività cittadine. Dalle vetrofonie colorate sui negozi con il numero di emergenza 1522 da chiamare in caso di pericolo, alla giornata ’Amore senza lividi’. Una settimana importante, "dolorosa, che non vorremmo dover vivere" come sottolinea l’assessore Donatella Ferretti al tavolo di presentazione del calendario. "Vogliamo focalizzarci anche sul post violenza, facendo da eco alle esperienze di donne che ce l’hanno fatta, descrivendo la pesantezza di questo percorso ma la luce che si può vedere fuori dal tunnel" dice l’assessore alle Pari opportunità Maria Grazia Di Nicola. A presentare il calendario "un tavolo femminile – dice l’assessora Ferretti – con donne che a vario titolo occupano ruoli, hanno responsabilità, si impegnano in prima persona. Lo scopo è costruire un’alleanza femminile, una società davvero egualitaria, con iniziative di altissimo valore. Anche l’intervento del privato, degli imprenditori che si propongono per non restare fuori dal cartellone, è degno di nota. Siamo orgogliosi di questa alleanza per raggiungere uno scopo, non delle donne. Ma della società".

Si parte dunque domani alle 17 con ’Un tè per l’Ascolto’, incontro di convivialità al centro ’Bruno Di Odoardo’. A seguire, venerdì, la giornata ’Amore senza lividi’ a Cura di Ap events con

la partecipazione del Laboratorio del Minimo Teatro che presenta ’Lasciami solo tornare a casa’ alle 16 al cinema Odeon e a seguire la proiezione del film ’C’è ancora domani’. La serata, alle 20.30, si chiude al Teatro Filarmonici con Lab coreografici. "Vogliamo partire dalle scuole, dai bambini che già all’asilo devono essere istruiti al rispetto e ai comportamenti corretti" commenta l’assessora De Nicola, e così sabato c’è in programma l’incontro con le classi dell’Ipsia Sacconi con ’Questo non è amore, Capire i segnali di una relazione tossica’, l’incontro tenuto dalla dottoressa Laura Sessa, psicologa, criminologa, psicoterapeuta del Centro Nazionale Vittime Relazionali. Lunedì 25 alle 9,30 a Palazzo dei Capitani si terrà invece ’Rinascere si può. Superare la Violenza e riscoprire se stesse’, l’incontro con i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado a cura della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Ascoli Piceno. Alle 17 alla Libreria Rinascita tutti invitati alla presentazione del libro ’Donne che si amano. Pensieri di donne in rinascita’, di Roberto Emanuelli. Alle 18,30 ’Illuminiamo di arancione, Accendiamo la città contro la violenza di genere’: ovvero verranno illuminati la Questura, la Caserma dei Carabinieri, la Loggia dei Mercanti, la Torre del Palazzo dei Capitani e lo stabilimento Pfizer. Si chiude il 26, alle 21 al Teatro dei Filarmonici con ’Come un fiore raro’. Racconti, canzoni e video intorno a Mia Martini, spettacolo di e con Davide Giandrini. In ogni iniziativa saranno esposte opere in ceramica realizzate dai ceramisti ascolani per il progetto ’Scarpette rosse in ceramica’. In tutta la settimana nelle farmacie della città che hanno aderito verranno distribuite le buste per i farmaci con stampato il numero di soccorso 1522.

Ottavia Firmani