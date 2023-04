Volpe cerca cibo e cade nella cisterna: salvata dai pompieri

Volpe in cerca di cibo precipita in una vecchia cisterna per la raccolta dell’acqua e viene salvata dai vigili del fuoco. L’episodio, piuttosto singolare, è accaduto nella tarda mattina di ieri in contrada Macigne, sulla sommità della collina, non distante dall’agriturismo ristorante "Il sapore della Luna". Un passante ha notato la volpe sul fondo della vasca, a quasi tre metri di profondità, ed ha dato l’allarme alle autorità competenti che, non essendo dotate di attrezzature per scendere nella cisterna, hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco. Sul posto si sono recati gli operatori del distaccamento di San Benedetto che si sono calati nell’invaso e con il supporto di un retino hanno bloccato l’animale e poi l’hanno riportata in superficie. La volpe, che era in ottime condizioni di salute, è stata rilasciata nel suo habitat naturale, alla presenza delle autorità competenti presenti sul posto. Con molta probabilità l’animale era precipitato nella cisterna, con un diametro di oltre 10 metri e protetta da un vetusto parapetto, durante la notte precedente, mentre era a caccia di cibo. Essendo la parete della vasca circolare, liscia ed alta, la volpe non è riuscita a salire.