Stagionali cercasi, aziende a caccia: ecco le offerte

Ascoli Piceno, 20 marzo 2024 – Si sono incontrate domanda e offerta occupazionale, grazie all’Ente bilaterale turismo e alla Confcommercio della provincia di Ascoli Piceno, tramite la ’Borsa mercato del lavoro’, all’Hotel Calabresi, il cui taglio del nastro è stato a cura dei sindaci di San Benedetto, Antonio Spazzafumo e di Grottammare, Alessandro Rocchi, con Daniele Fabiani, presidente EBT e Fausto Calabresi, presidente Confcommercio provinciale. Sono state quaranta, le aziende presenti ai rispettivi desk, per evidenziare la richiesta di figure professionali. "Dobbiamo ricomporre la squadra stagionale, sempre bella numerosa.

Alcune figure si ritrovano dagli anni precedenti, ma per altre dobbiamo reperirle, non essendo possibile mantenere una squadra stagionale fissa. Siamo alla ricerca di figure di cucina: aiuto cuoco e camerieri", dice Luigino Capriotti (Chalet Oltremare San Benedetto) . Luigi Torquati (Hotel ristorante Il Grillo, Acquaviva Picena): "Siamo alla ricerca di varie figure per tutto l’anno e per l’estate. Come ristorante prevale il lavoro nel fine settimana: non è difficile come lavoro, operando in particolare con gruppi organizzati e quindi con menu prestabiliti, ma è difficile trovare personale. I ragazzi desiderano lavorare, poi però prevale il desiderio di avere il fine settimana libero, da dedicare ad amici. Vorrebbero occuparsi pensionati o percettori di disoccupazione, ma non è possibile, non potendo più pagare tramite voucher come in passato".

«Siamo alla ricerca di un aiuto per tutto l’anno in cucina e stagionale per la sala, che potrebbe esserci utile anche di inverno, nei weekend e nei festivi, per coprire le ferie. Anche di collaborazione per le pulizie, stagionale, che potrebbe anche esserci utile nel b e b che abbiamo nel centro storico di Offida", afferma Veronica D’Angelo (Osteria La casa delle Api, Castel di lama).

Soddisfatto per l’ampia partecipazione Fausto Calabresi: "È cresciuta rispetto al passato: l’Ebt ha dato la massima diffusione e ne sono felice, perché indica che funziona l’esperienza con la parte sindacale". Per Luana Agostini, segretaria generale Filcams Cgil Provincia di Ascoli, "il problema dell’incrocio tra domanda e offerta è articolata: non si trova personale e tra i motivi c’è la diminuzione dell’età. I giovani il lavoro se lo scelgono, e questo del turismo è tra i settori meno appetibili per le retribuzioni non alte, visto che i contratti sono scaduti da anni. Poi c’è la questione stagionalità: il turismo si riduce a qualche mese e non si può vivere di questo, con condizioni non delle migliori".