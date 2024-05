Elezioni Ascoli, tensione candidature: Camela e Viscione, pure Lega e Forza Italia fanno retromarcia

Ascoli, 7 maggio 2024 – Frattura all’interno della Lega. La partita che si sta sviluppando nella coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura di Marco Fioravanti continua a generare innumerevoli colpi di scena. La corsa del primo cittadino uscente sarà chiaramente finalizzata a blindare quello che potrebbe essere il suo secondo mandato, ma all’interno del team che correrà a suo supporto con la presenza delle nove famose liste, non si placa la bagarre per accaparrarsi gli assessorati disponibili. A generare qualche malumore sarebbe stata la situazione che ha riguardato il Carroccio dove la scelta operata dai vertici di partito, nel voler aprire alla presenza di Valeriano Camela, non è stata accolta positivamente da una parte degli altri candidati.

Anche qui il comitato dei saggi ha ribadito il veto sull’esclusione dell’ex consigliere regionale Udc per i motivi legati al voto di sfiducia espresso 15 anni fa nei confronti dell’allora sindaco Piero Celani. La linea che i vertici della Lega avevano inizialmente preso di fatto è finita per non trovare pieno consenso all’interno della squadra stessa e alcuni profili, dopo aver dato la propria disponibilità a candidarsi con l’intento di contribuire a ringiovanire la politica cittadina, si sarebbero tirati indietro di fronte alla possibilità di rispolverare una sinergia con i vecchi nomi della politica ascolana. Ecco così che alcuni avrebbero deciso di tirarsi fuori e vagliare la possibilità di virare altrove.

Dietrofront anche a Forza Italia dove inizialmente il coordinatore provinciale Valerio Pignotti si era detto pronto ad accogliere la presenza di Francesco Viscione dopo la sua esclusione dalla lista Forza Ascoli capitanata da Gianni Silvestri. Qui dopo una serie di concertazioni si sarebbe deciso di invertire la rotta per appoggiare totalmente le idee di Fioravanti e i suoi saggi.

Domenica prossima alle 17.30, nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani, sarà presentata la lista ‘Pensiero Popolare Piceno’ guidata dai fratelli Attilio e Luigi Lattanzi. "La nostra è una lista storica, moderata di centrodestra, che si ispira ai valori del partito popolare europeo – spiegano - e con essa si vuole dare risposte a quelli che sono gli interessi di tutti i cittadini, proponendo una partecipazione attiva nella consapevolezza dei benefici che ne possono derivare per la collettività. Nella nostra squadra figurano molti giovani e numerose donne che hanno scelto di ricoprire un ruolo socialmente utile per la città, mettendo la propria individualità al centro di un’azione comune, nell’ottica di un progetto che persegue finalità di interesse pubblico e utilità sociale". Tra i nomi in lizza ci sarebbero quelli di Seila Angellini, Mirko Petracci, Andrea Ubaldi, Chiara Martini, Jessica Bachetti, Federica Piccioni, Giada Federici, Laura Serafini.