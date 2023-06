Rivendite, il tesoretto dell’Ascoli Mercato su Sabiri e Baschirotto

Risorse economiche importanti dagli ex. L’Ascoli guarda dalla finestra le prossime mosse di calciomercato che potrebbero vedere tra i protagonisti Sabiri e Baschirotto. Due elementi ceduti nel corso delle ultime stagioni e sui quali il Picchio si era riservato una percentuale sulla futura rivendita. Le astute mosse pensate nelle operazioni portate a termine potrebbero così veder arrivare oltre un milione. Il passaggio del fantasista marocchino dalla Samp alla Fiorentina (operazione di circa 2milioni) nella prossima finestra estiva potrebbe fruttare al club bianconero 200mila euro grazie al 10% sulle eventuali cessioni future che a corso Vittorio avevano voluto inserire all’interno dell’operazione poi conclusa per la sua vendita. Lo stesso potrebbe accadere a breve anche per il difensore Baschirotto (anche per lui corso Vittorio si era riservato il 10%) che in questo campionato di serie A con il Lecce è riuscito a sorprendere tutti sia in Italia che all’estero. Dapprima il 26enne è partito in sordina per poi prendersi letteralmente la scena all’interno della formazione guidata da Baroni dove, gara dopo gara, il difensore ha sfoggiato prove assolutamente importanti nell’olimpo del calcio nazionale. Baschirotto lasciò le cento torri la scorsa estate per una cifra di 350mila euro e oggi il suo prezzo è letteralmente schizzato alle stelle con i salentini che, all’interesse mostrato dai tedeschi del Wolfsburg, avrebbero risposto chiedendo una somma di 10milioni. Le sue caratteristiche piacciono molto anche ad ad Atalanta e Fiorentina. Il Milan invece ci sta facendo più di un semplice pensiero. Per lui quindi si prendendo forma un percorso importante e simile a quello fatto da Barzagli, poi laureatosi addirittura campione del mondo a Berlino 2006. Intanto ‘lord Baschi’ si gode la convocazione del ct Mancini in azzurro nel preraduno che si svolgerà dal 5 al 9 giugno in preparazione alle gare della Final Four Uefa Nations League in programma dal 14 al 18 giugno in Olanda.

Un altro talento scovato e lanciato dall’Ascoli. Può chiudersi ufficialmente qui l’avventura di Leali con il Picchio. A salutare il fenomenale portiere è stato il patron Massimo Pulcinelli che via social ha postato: "In bocca al lupo Nicola e grazie per il tuo contributo di valore in questi 4 anni". Il baluardo bianconero lascerà il bianconero con la conclusione del vincolo contrattuale in scadenza il prossimo 30 giugno. Con la sua partenza l’Ascoli perde una colonna portante del suo organico. Ora su di lui potrebbe tornare alla carica il Pisa, anche se attualmente i nerazzurri hanno in rosa ben 4 portieri (Nicolas, Livieri, Loria e Vukovic), ma a voler mettere le mani su di lui ci sono anche Cremonese, Reggina, la neopromossa Reggiana e qualche big di massima serie.

Massimiliano Mariotti