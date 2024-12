Come sarà il Vecchione 2025: una fenice trans che si muove. Video

Bologna, 16 dicembre 2025 – Il primo Vecchione che si muove (grazie a un meccanismo meccanico con cui spiegherà le ali) è una fenice trans che si chiama Mercurio ed è stato ideato da Fumettibrutti, nome d’arte di Yole Signorelli, scelta quest’anno dal sindaco Matteo Lepore per questo attesissimo compito. Ecco come Bologna, nella tradizionale festa in piazza Maggiore, dirà addio al 2024, bruciando simbolicamente il passato, e spalancherà le porte al 2025. Il grande rogo è infatti da sempre al centro della notte di Capodanno bolognese.

Per dire addio al 2024 e dare il benvenuto al 2025, l’artista (insultata a metà novembre a una fermata dell’autobus) immagina un vecchione con fattezze femminili, com’è d’uso negli anni bisestili, che rappresenta una figura mitologica a difesa delle diversità.

Creatura leggendaria ed unica, Mercurio, la fenice rinasce dalle proprie ceneri e proprio per questo motivo, simboleggia la capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità, coltivando le risorse che si trovano dentro ciascuna e ciascuno di noi. Di colore rosa con lunghi capelli argentati, Mercurio, la fenice viene da un luogo misterioso e molto lontano. Vive su un baule azzurro ancora chiuso il cui contenuto, celato, ci indica che la strada per una società più consapevole è ancora in divenire. Mercurio, la fenice ci consegna una nuova chiave per indagare al suo interno: la indossa appesa al collo, è un simbolo transfemminista. La fenice brucia solo per risorgere e così facendo, apre il baule trasformando la società in uno spazio multicolore dove ogni persona può esprimere la propria unicità, nessuno escluso.

Da molti anni a Bologna, il passaggio dal vecchio al nuovo anno viene scandito dal rogo del Vecchione (in dialetto Vciån), la gigantesca scultura che a mezzanotte precisa viene bruciata in piazza Maggiore. Simboleggia l’anno vecchio, che viene bruciato come per volersi disfare dalle sue brutture e fare posto alle cose belle che il nuovo anno porterà. Il Vecchione, da tradizione, è un fantoccio di cartapesta con le sembianze di vecchio, ma diventa femminile negli anni bisestili come il è proprio il 2024. Per anni i bolognesi hanno potuto portare in piazza anche vecchi oggetti personali perché venissero buciati nel rogo.

Nell'Ottocento, il vecchione veniva bruciato nel periodo di Carnevale, mentre la tradizione del rogo allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre risale al 1922 o al 1923, quando viene bruciato per la prima volta in piazza Maggiore, nella notte di San Silvestro, un Vecchione, che rappresenta l'anno appena trascorso. La tradizione è stata portata avanti, arricchendola con l’apporto di artisti che si sono succeduti negli anni nell’ideazione del maxi fantoccio, ed è stata dolorosamente interrotta soltanto durante le restrizioni causate dal Covid.