Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 2, 3 e 4 giugno 2023

Bologna, 2 giugno 2023 - Continuano gli eventi immersi nel verde bolognese. Alla musica dal vivo si aggiungono anche le rassegne teatrali, in contesti suggestivi come Villa Aldini. Torna all'attivo anche l'Arena Puccini, sede dei concerti estivi. E poi un ospite d'eccezione: Martin Scorsese.

Un weekend che non lascia a desiderare quello sotto le due Torri, ecco 10 appuntamenti da non perdere.

Venerdì 2 giugno

Martin Scorsese Venerdì 2 giugno alle 20, il regista italoamericano Martin Scorsese sarà a Bologna e incontrerà il pubblico al Cinema Arlecchino (via delle Lame, 59/a), in occasione della proiezione del suo Goodfellas – Quei bravi ragazzi, abbinata, per scelta dello stesso Scorsese, a quella di Colpo grosso, ovvero il primo Ocean’s 11, realizzato nel 1960 da Lewis Milestone. La Cineteca di Bologna ha, infatti, affidato al regista una Carta bianca per realizzare una grande retrospettiva che attraverserà la sua intera filmografia, abbinata a titoli di altri autori scelti dallo stesso Scorsese. Evento sold out. Kokoroko e Fusai Fusa Nell'ambito della scena musicale londinese, i "Kokoroko" hanno sparigliato le carte del jazz contemporaneo. Gli otto musicisti, tra le grandi rivelazioni del 2019, rendono omaggio alla musica dei loro antenati proponendo un sound ibrido con una miscela di soul e afrobeat, tra orgoglio africano ed energia del jazz britannico. Il 2 giugno si esibiranno all'Arena Puccini, in via Serlio 25, alle 21.30. Apertura con i Fusai Fusa alle 20.30. Ingresso a 20 euro. Little Pony I Little Pony nascono come buskers a Napoli, laboratorio creativo e mezcla di contaminazioni artistiche di ogni tipo, dall’incontro tra Marco Guerriero e Ryan Spring Dooley. Gran parte dei testi scritti in inglese, lingua madre del frontman e i riferimenti artistici di ogni dove, danno subito loro una connotazione più internazionale che prettamente partenopea o italiana. Il sound molto personale, frutto di una ricerca sonora fuori da ogni schema o definizione, deriva da influenze che spaziano tra funk, R&B, psichedelia anni ’60, rap, spoken word, new wave e pop. I Little Pony saranno alle Serre dei Giardini Margherita dalle 21.30. Ingresso gratuito. Lo Straniero Torna Frida nel Parco (in via Irnerio 3, sotto gli alberi della Montagnola) con Lo Straniero, gruppo che nasce nella primavera del 2014. Pochi mesi dopo è finale al RockContest e tra i vincitori del “Premio De Pascale” per il miglior testo con “Speed al mattino”. L’omonimo album d’esordio esce nel 2016 per La Tempesta. Nel 2019 Lo Straniero è fra i vincitori della 30esima edizione di Musicultura e si aggiudica il premio Musicultura in Tour - Nuovo Imaie. L'evento inizia alle 21, ingresso gratuito. Pontelungo Summer Festival 2023 Quarta stagione consecutiva per Pontelungo Summer Festival. Dopo aver dato continuità alla proposta, anche attraverso l’esperienza invernale di ‘Ex Bocciofila Pontelungo’ - spazio polifunzionale ricavato dalla riqualificazione e dalla riconversione della storica bocciofila – la rassegna ritorna presentando una nuova disposizione degli ambienti, nuovi allestimenti e una programmazione pensata in primis per valorizzare il parco. Venerdì 2 giugno l'appuntamento è con "Tutti i frutti", una festa a tema anni '50, con ingresso gratuito.

Sabato 3 giugno

Pino D'Angiò In occasione del festival Bbq - Peace Pork & Music - Edizione Bologna 2023, tre giorni di musica, grigliatone, balli sfrenati e Rosso Conero, organizzati da DumBO, Raval Family ed Eventeria. Via Casarini 19 ospita il live di Pino D'Angiò, il cantautore partenopeo che ci ha fatto innamorare della Disco Music con la sua hit "Ma quale idea". Apertura alle 19 con Daniele Sabbatini e Stefano Fabrizi, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Celebrazioni in Danza Nasce “Celebrazioni in danza”, una rassegna che riunisce in un unico progetto i saggi di fine anno delle realtà coreutiche, che da anni scelgono il palcoscenico del Teatro Celebrazioni, e che ha l’obiettivo di dare loro maggiore rilevanza artistica. I 20 appuntamenti, in programma tra i mesi di maggio e giugno, saranno per allieve e allievi momenti importanti di riconoscimento del loro percorso formativo ed educativo e, al contempo, costituiranno degli eventi significativi per il corpo insegnante e per le famiglie di coloro che si esibiranno al Teatro Celebrazioni (via Saragozza 234). L'appuntamento è alle 20.30. Per informazioni sui singoli spettacoli scrivere a: [email protected] Mamondo, il Mercatino delle Donne nel Mondo Tanti banchi di mamme artigiane con oggetti d’artigianato e manufatti vari, coloreranno il Parco della Montagnola in via Irnerio 2. Ingresso gratuito dalle 11 alle 19. Baccanti A maggio del 2023 debutta a Villa Aldini, nell’ambito di inosservanza – progetto di residenza artistica e riqualificazione urbana nato in collaborazione con il Comune di Bologna – con una nuova produzione e affronta per la prima volta una tragedia di Euripide: Baccanti. Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti guidano un affiatato gruppo di giovani attrici e attori alla scoperta di uno dei testi fondamentali del teatro antico, un inno alla vita indistruttibile, un capolavoro poetico e filosofico contemporaneo. La sfida è di provare a rileggere la tragedia con occhi nuovi, cercando di rimuovere il deposito di immagini stereotipate accumulatesi nel corso del tempo. Il tutto immersi nel verde di Villa Aldini, in via dell'Osservanza. Prenotazione obbligatoria qui, ingresso intero a 20 euro, ridotto a 10. Lo spettacolo inizia alle 19.

Domenica 4 giugno

Warhol Haring e Basquiat

Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 18. Biglietto intero 15,50 euro.