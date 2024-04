Eventi a Bologna oggi: cosa fare il 4 aprile 2024

Bologna, 4 aprile 2024 - Il weekend si avvicina e sotto le Due Torri la giornata è più viva che mai. Vediamo insieme alcuni appuntamenti imperdibili a Bologna.

Alle 18.30, alla Libreria Coop Ambasciatori Francesco Arca presenta il suo libro Basta che torni.

Alle 20.30, al Mazzacorati, va in scena “The Telephone, or l’amour à trois”, con il baritono Alessandro Branchi e il soprano Debora Govoni, accompagnati dal pianoforte di Alberto Rinaldi.

Ancora musica alle 20.30 al Museo di San Colombano, dove si propone il concerto Esperar, Sentir, Morir. Sul palco Mariana Flores, soprano, Amélie Chemin, viola da gamba, Maria Ferré, chitarra barocca, tiorba, e Catalina Vicens, organo, clavicembalo, percussioni.

Alle 21, il Duse ospita Canto Libero - Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol.

Alle 21.30, al Covo Club arrivano i Stunt Pilots: Zo, chitarrista e cantante, Moonet, bassista e sound engineer e Farina, batterista e visual designer.

Sempre alle 21.30, GionnyScandal è al Locomotiv Club.

Alle 22, il Bravo Caffé accoglie Francesco Pini Quartet con, ovviamente, Francesco Pini, Gio Mancini, Luigi Savino e Massimo Bertusi.