Cosa fare a Bologna lunedì 7 aprile 2025: il programma di oggi

Bologna, 7 aprile 2025 - Una nuova settimana è appena iniziata e questo lunedì è ricco di appuntamenti da non perdere.

Alle 10.30, al Cinema Modernissimo è in programma la proiezione riservata alle scuole di Fuochi d'Artificio nell'ambito di Viva la Libertà.

Alle 18, la libreria Feltrinelli ospita i Baustelle che presentano il nuovo album El Galactico.

Sempre alle 18, in Salaborsa, Roberto Alajmo parla del suo libro Il piano inclinato, in compagnia di Marcello Fois.

Alle 18.30, all'Auditorium del Mast, Azu Nwagbogu dialoga con Urs Stahel sulla fotografia africana.

Alle 20.30, per la rassegna Musica Insieme, l'Auditorium Manzoni accoglie il maestro del mandolino Avi Avital.

Alle 21, il teatro Duse apre il sipario per Otto Infinito - Vita e morte di un Mamba, nuovo spettacolo di Federico Buffa. Ancora alle 21, al Dehon, c'è Lunanzio, a teatro con lo spettacolo Quid Ridet? Un altro appuntamento da segnare in agenda per le 21: i Night Fever salgono sul palco del teatro Celebrazioni con il loro A Tribute To The Bee Gees.

Alle 21.30, al Locomotiv Club arriva Nico Arezzo in band live.