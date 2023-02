Eventi oggi a Bologna: cosa fare martedì 28 febbraio 2023

Questa sera sul palco per il suo spettacolo comico, Alessandro Siani

Caro amico ti festeggio, una serata per Lucio Dalla con premi agli artisti. Coupon per i lettori

Bologna, 28 febbraio 2023 – Tutti gli incontri e gli eventi di oggi in città. Ecco cosa fare durante la giornata.

Alle 11, l'ultimo appuntamento di 'A lezione in Pinacoteca', nell'Aula Gnudi della Pinacoteca Nazionale, in via delle Belle Arti 56, con una lezione di Giacomo Alberto Calogero sull'arte del Rinascimento.

Caro amico ti festeggio: una serata per Lucio Dalla / Ascolta il nostro podacst

Alle 15, un nuovo incontro di 'Alfabetizzazione vegetale', il laboratorio permanente di educazione ambientale, al Giardino Savioli, in via Savioli 3.

Sempre alle 15, nel reparto di Oncologia dell'Ospedale Bellaria, riprendono le letture nei reparti ospedalieri, con l'associazione 'Legg'Io' e l'accompagnamento musicale delle studentesse di medicina Noemi Guerzoni e Giada Rovito.

Alle 16.30, alla Biblioteca dell'Istituto Parri, in via Sant'Isaia 20, inizia 'Tra giustizia e politica: dialoghi a più voci', con un primo incontro intitolato 'L’epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica', a cura di Antonella Meniconi e Guido Neppi Modona.

Alle 17.30, alla Biblioteca dell'Archiginnasio, la presentazione del libro 'Origine di Bologna. Storia delle vie e delle acque di Bologna e del suo territorio' di Carlo Pelagalli.

Alle 19 a ExtraBo, si ospita l'incontro culturale 'Di Bologna, bolognesi e bolognesità', con Danilo Masotti e Anna Lisa Dalbagno. L'evento fa parte della rassegna 'Di martedì sera a eXtraBO'.

Alle 21 al Teatro EuropAuditorium, Alessandro Siani è in scena con lo spettacolo 'Extra Libertà live tour', il suo nuovo stand up comedy.

Sempre alle 21, al museo 'Cubo' del gruppo Unipol, in via Larga 8, l'incontro 'Vita da astronauta' per riflettere sull'ambiente e sulle risorse terrestri, con Fabio Peri.