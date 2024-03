Rise Against Hunger: i volontari al PalaDozza per mandare 50mila pasti in Zimbabwe

Bologna, 11 marzo 2024 - Confezionare cinquantamila pasti da destinare ai bambini delle scuole dell’Africa Subsahariana: è questo l'obiettivo della giornata di sabato 16 organizzata al PalaDozza dall’associazione Rise Against Hunger Italia in partnership con il Caab (Centro agroalimentare di bologna), con il patrocinio del Comune e della Fondazione Bologna Welcome.

La presentazione dell'iniziativa di sabato al PalaDozza

Dalle ore 16 in poi i volontari confezioneranno numerose razioni alimentari di prodotti secchi, quali farina e legumi, che comporranno un pasto completo di cui i bambini delle scuole dello Zimbabwe potranno usufruire: “In questo modo si compie un gesto di solidarietà enorme donando soltanto poche ore del proprio tempo. Le persone potranno toccare con mano quanto il loro aiuto sia effettivamente concreto: saranno proprio i pacchi confezionati da loro ad essere spediti direttamente nelle zone di intervento, e ogni scatola avrà al suo interno anche un codice di tracking, per poter seguire la spedizione ed avere la garanzia di vedere il risultato finale del proprio lavoro” spiega Alberto Albieri, presidente di Rise hunger Italia. é ancora possibile iscriversi , al link https://cittadinanza.welfare4charity.com/eventi-m/annuncio-di-volontariato-m?id=60 entro il giorno prima.

Per il turno delle 16 sono ancora disponibili circa una sessantina di posti, verrà poi creato un secondo turno in caso di superamento delle iscrizioni. Sul link sopra descritto si potrà vedere a quale turno orario ci si sta iscrivendo.

Il luogo scelto per l’iniziativa non è casuale, il PalaDozza è un punto di riferimento centrale per la città, e simbolo di sport: sono state infatti coinvolte numerose realtà sportive, durante la 24esima giornata di campionato di Serie A è stato mandato in onda un appello agli spettatori di diventare volontari di Rise Against Hunger, e il messaggio è stato divulgato anche in occasione della partita di basket di domenica Fortitudo-Rieti.

“Due realtà centrali in città, il calcio e il basket, che hanno risposto positivamente alla chiamata” commenta Roberta Li Calzi, assessora allo Sport, “ho invitato dunque il mondo dello sport a partecipare di persona a questa iniziativa: sarà presente Katia Serra, ex calciatrice vincitrice di uno scudetto, tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Italy Women's Cup, ma ho coinvolto anche la tennista Stefania Rubini, Davide De Ceglie campione di nuoto pinnato e l’atleta Marinella Vaccari.”

“Tutti insieme per fare squadra contro fame e povertà”: è questo lo slogan che accompagna questo volunteer Day di Rise Against Hunger italia, onlus che da più di 10 anni si batte contro la fame nel mondo preparando e distribuendo prodotti alimentari da destinare a popolazioni colpite da insicurezza alimentare, o in stato di emergenza. La collaborazione con il Caab è nata infatti in occasione dell’alluvione in Romagna dello scorso maggio, quando venne costruito un capannone di 400 metri per creare kit alimentari per le persone in difficoltà “per noi questa collaborazione è fondamentale perché unisce il cibo e la solidarietà” conclude Marco Marcatili, presidente del Caab Bologna.