Ai Giardini Margherita di Bologna torna Sport Day, una giornata all’insegna del movimento

Bologna, 27 settembre 2024 – Domenica 29 settembre torna Bologna Sport Day dalle 10 alle 19. La grande celebrazione cittadina dello sport si terrà ai Giardini Margherita in cui la protagonista per un’intera giornata sarà l’attività motoria per tutte e tutti per poi concludere in bellezza con un concerto finale alle 18. Tra i prati e i campetti dei giardini, suddivisi in 4 aree, si potrà godere di un grande momento collettivo in cui sperimentare, senza limiti generazionali, di genere e di capacità fisiche, tutte le discipline sportive offerte, comprese quelle dedicate a persone con disabilità. Bologna Sport Day è inserito anche quest’anno nella Settimana Europea dello Sport promossa dall'Unione Europea, organizzata per l’Italia dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la collaborazione di Sport e Salute e il patrocinio della Regione Emilia Romagna. All’evento hanno aderito oltre ottanta associazioni sportive.

Domenica alle 12 l'assessora allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, con i rappresentanti del Parlamento europeo Elisabetta Gualmini e Stefano Bonaccini, saliranno sul palco situato nell’area 3 per salutare tutti i partecipanti. “Mancano ormai pochi giorni al grande evento sportivo dell’anno ai Giardini Margherita” dichiara Li Calzi “la festa di tutto lo sport bolognese che ci piace anche definire il nostro “compleanno” perché lo viviamo come una festa alla quale partecipa tutto il settore sport e che dà il via alle attività dopo il periodo estivo e riapre le porte dei nostri impianti sportivi a tutta la città!”

La novità di questa edizione sarà il concerto delle 18 con giovani del Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati e le loro band: i Northern lights, i Gegenhalt e i The Pitz.

Sarà presente la zona food organizzata da Conad, fruibile per l’intera giornata mentre per l'acqua ci pensa il Gruppo Hera che invita i partecipanti a portare con sé la propria borraccia. L’evento infatti aderisce a Bologna Missione Clima, per sensibilizzare sul tema ecologico e stimolare un uso consapevole delle risorse del pianeta.

Saranno presenti anche la Pubblica Assistenza in area 4 che eseguirà per il pubblico presente una serie di dimostrazioni degli interventi da svolgere in caso di arresto cardiaco, la Polizia Locale nell’area 1 dove bambini e bambine dai 6 ai 12 anni potranno girare con la bicicletta all’interno di una pista ed imparare alcune regole sull’educazione stradale e la Protezione Civile che fornirà informazioni sul rischio sismico dal quale ci si può difendere attraverso la conoscenza del fenomeno.

In caso di maltempo Bologna Sport Day si svolgerà domenica 6 ottobre.