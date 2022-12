Bologna, supermercati e farmacie aperte l’1 gennaio 2023

Supermercati e farmacie aperte a Bologna ecco quali

Bologna 31 dicembre 2022 - Si va verso "l'anno che verrà" e come di consueto, il giorno di Capodanno 2023 molti dei supermercati di Bologna saranno chiusi. Sarà quindi necessario organizzarsi per tempo, per acquistare le tradizionali lenticchie e il cotechino. Ecco la lista dei punti vendita che rimarranno aperti il 1° gennaio 2023, e le farmacie di turno.

I supermercati aperti

Gli orari potrebbero variare per via delle festività.

Supermercato Carrefour Express, Strada Maggiore 31, dalle 9 alle 21.

Supermercato Carrefour Market, via Don Luigi Sturzo 37 e 39, dalle 7 alle 23.45.

Supermercato Carrefour Express, via Mazzini 21, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20.

Supermercato Carrefour Express, via Sant'Isaia 6, dalle 8 alle 21.

Conad Superstore, via Emilia Levante dalle 9 alle 20.30.

Supermercato Pam Local, via Murri 4, dalle 9 alle 18.

E’ bene precisare che proseguono le mobilitazioni nei supermercati bolognesi per le festività 2022. Lo sciopero era stato annunciato - da una nota di Usb Lavoro - per lo scorso 24 dicembre e per venerdì 31 dicembre 2022. Un'azione protesta che coinvolge alcuni punti vendita dei gruppi Coop, Esselunga, Conad, Carrefour, Pam, Penny, Lidl e In’s, e durerà dalle 17 a fine turno, il giorno di San Silvestro.

Le farmacie di turno

Le farmacie aperte 24 ore su 24 l'1 gennaio 2023.



Del Navile, via Fioravanti 26, 051357511

San Mamolo, via San Mamolo 25, 051580080

Vittoria, via Andreini 31, 051503744



Di turno dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30, il giorno di Capodanno.



Campo del Mercato, via Righi 6, 051224885

Comunale Azzurra, via Azzurra 52, 051300417

Comunale Emilia Ponente, via Emilia Ponente 258, 051569724

Comunale Marzabotto, via Marzabotto 14, 0516140020

Del Corso, via Santo Stefano 38, 051234522

Del Pavaglione, via Archiginnasio 2, 051221640

Del Pilastro, via G. Deledda 26, 051510204

Del Porto, via G. Marconi 45, 051232417

Dell’Immacolata, via M. Bastia 18, 0516142050

Della Barca, piazza Bonazzi 1, 0516196396

Due Madonne, via Tacconi 2, 051460332

Grimaldi, via di Corticella 184, 051322259

S. Isaia, via S. Isaia 2, 051333285

S Ruffillo, via Toscana 58, 051471878

Siepelunga, via Borghi Mamo 6, 0516237160