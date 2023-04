Trekking col treno 2023 a Bologna: date e itinerari. Il programma completo

Bologna, 4 aprile 2023 – Al via la 32esima edizione di ‘Trekking col treno’, la tradizionale rassegna dell’escursionismo bolognese, che va alla scoperta dei nostri territori appenninici, modenesi e pianeggianti. La manifestazione, che inizierà ufficialmente sabato, è un’occasione che permette ai visitatori e ai turisti di scoprire sentieri e percorsi immersi nella natura, raggiungibili con il treno o con il bus. Si tratta di un turismo slow e sostenibile, che insiste sul rapporto tra uomo e natura.

Gli itinerari: 43 escursioni

Le escursioni sono 43, e termineranno il 17 dicembre, contando una partecipazione di circa 1.700 escursionisti, il doppio rispetto allo scorso anno. La capienza massima, infatti, dei bus e dei treni per raggiungere i punti di trekking è di 40 persone.

Ma le novità non sono finite: per ogni escursione, gestita dai volontari del Cai, è obbligatoria l’iscrizione, con il pagamento di 7 euro. Nella quota sono compresi 2 euro destinati alla raccolta fondi per il completamento, la pulitura, il recupero e la manutenzione del sentiero 063, che sarà il percorso della prima e dell’ultima escursione, così da poter dare agli escursionisti la prova e la miglioria degli interventi. La raccolta fondi insiste sul concetto di turismo ecosostenibile, e donerà un nuovo volto al sentiero, che parte nella zona Sterlina di Lagaro, nel Comune di Castiglione dei Pepoli, e arriva alla Collina di Monteacuto Ragazza, frazione di Grizzana Morandi. Sono esenti dal pagamento della quota gli associati a Cai.

Il calendario e la mappa di 'Trekking col treno'

L'8 aprile, primo appuntamento sul Sentiero 063, con partenza da Bologna alle 7.15 e destinazione a San Benedetto Val di Sambro.

Il 16 aprile, 'Da Zero a Duemila'. Il percorso parte da Piazza Maggiore e arriva al Corno alle Scale in otto tappe. La prima arriva a Calderino.

Il 22 aprile, si viaggia dalla stazione di Riola alle Sassane lungo la via dell'acqua.

Il 23 aprile, una camminata sulle colline sopra Vergato lungo il sentiero delle peonie selvatiche. La partenza è alla stazione di Bologna Centrale alle 9.

Il 29 aprile, si esplora Via Francesca della Sambuca, passando per i territori di Vergato, punto di partenza, Montovolo e Riola.

Il 30 aprile, 'La Vena del Gesso Romagnola' conduce i visitatori nell'entroterra romagnolo tra Imola e Faenza, con partenza da Bologna.

Il 6 maggio, l'escursione è 'Via Francesca della Sambuca: da Riola a Porretta'.

Il 7 maggio, seconda tappa di 'Da Zero a Duemila: da Piazza Maggiore al Corno alle scale in otto tappe', che visita i luoghi di Calderino e Montepastore.

Il 13 maggio, si va alla scoperta della primissima collina bolognese, con il percorso 'Castelli e Badesse'.

Il 14 maggio, 'Un tratto della Via Mater Dei' porta i visitatori sulla seconda tappa della Via, che dalla città arriva alla selvaggia Val di Zena.

Il 20 maggio, l'escursione 'I sentieri dell'acqua a Granarolo dell'Emilia' riflette sulla storia del paesaggio della Valle del Savena.

Il 21 maggio, un percorso ad anello mostra 'Andare in giro per i colli bolognesi', con anche la visita al Cenobio di San Vittore.

Il 27 maggio, terza tappa di 'Da Zero a Duemila', il percorso che da Piazza Maggiore conduce al Corno alle Scale. Questo appuntamento va alla scoperta di Montepastore fino ai territori di Rocca di Roffeno.

Il 28 maggio, 'Chiese, Cortili e Torri', con l'esplorazione anche di Sasso Marconi, Fosso del Diavolo e Rio Verde.

Il 4 giugno, l'escursione 'Il rosso e il viola' cammina da Pioppe di Salvaro a Cereglio.

L'11 giugno si percorre un tratto della Via degli Dei, all'interno della Riserva del Contrafforte Pliocenico.

L'1 luglio, lungo il sentiero di Davide c'è l'appuntamento 'Al paese dei proverbi lungo il sentiero di Davide'.

Il 2 luglio, quarta tappa di 'Da Zero a Duemila', con la scoperta dei luoghi da Rocca di Roffeno a Pietracolora.

Il 9 luglio, quinta tappa di 'Da Zero a Duemila', con un percorso che parte da Pietracolora e arriva a Gaggio Montano.

Il 23 luglio, 'Da Zero a Duemila' giunge alla sesta tappa: da Gaggio Montano, passando per Monte Belvedere e La Ca'.

Il 29 luglio, 'Da Porretta a Madonna del Faggio in consapevolezza' porta gli escursionisti nella natura, con anche una breve meditazione al santuaro della Madonna del Faggio.

Il 6 agosto, è in via di definizione 'Percorriamo la Valle del Reno'.

Il 26 agosto, 'Percorriamo la Valle del Gambellato' propone un sentiero che congiunge tutti i paesi di Baragazza, San Giacomo e Roncobilaccio. Alla fine della scarpinata, un concerto finale.

Il 3 settembre, l'escursione è 'Salviamo le Grotte di Labante', con anche la partecipazione a un concerto.

Il 9 settembre, si va nelle campagne di Sala Bolognese, tra il Torrente Samoggia e il Fiume Reno, con l'appuntamento 'Sala Bolognese e il torrente Samoggia'.

Il 10 settembre, settima tappa di 'Da Zero a Duemila', da La Ca' al Rifugio Cavone.

Il 16 settembre, dalla stazione di Molino del Pallone parte la 'Traversata dal Molino del Pallone a Porretta Terme su antichi sentieri nell'Alta valle del Reno'.

Il 17 settembre termina 'Da Zero a Duemila' con l'ottava tappa, che tocca i luoghi di Rifugio Cavone e del Corno alle Scale.

Il 23 settembre, un percorso tra la natura, storia ed arte dell'Appennino, con 'Nelle terre di Giorgio Morandi'.

Il 24 settembre, 'Medioevo in bicicletta nelle campagne tra San Giovanni e Sant'Agata' è un'ottima occasione per pedalare su ciclabili e sentieri di ghiaia.

Il 30 settembre, si propone 'Colline di Varignana', che arriva fino a Osteria Grande.

L'1 ottobre, un percorso nei luoghi della Seconda Guerra Mondiale, con l'escursione 'Il Silenzio di Bel Poggio'.

Il 7 ottobre, si percorre la Valle del Limentra, che comprende il territorio delimitato a sud dalla Riserva Statale dell’Acquerino. Una valle ricca di storia, di borghi affascinanti come Chiapporato o Torri.

L'8 ottobre, c'è 'Una torre contesa tra Sambro e Setta': escursione tra le valli del Sambro e del Setta attorno al castello di Montorio nel Comune di Monzuno.

Il 14 ottobre, 'Antiche paludi bolognesi' va alla scoperta delle stazioni occidentali del Parco del Delta del Po, passando per Castenaso, Budrio e Molinella, arrivano al confine ferrarese.

Il 15 ottobre, due itinerari dedicati alle castagne, grazie all'appuntamento 'Castagneti della valle di Ospitale'.

Il 21 ottobre si propone 'Rocca Pitiliana', un cammino fra natura e storia lungo i vecchi sentieri del Rio Marano.

Il 22 ottobre, si esplora il Parco dell'Abbadessa, con l'escursione 'La città sepolta e i frutti dimenticati - Il mito di Claterna'.

Il 4 novembre, la proposta è 'Andè ban in al canèl', un percorso lungo il Navile, da Castel Maggiore alla Bova, con sosta presso la nuova sede del CAI.

L'11 novembre, 'Foliage, Pignoletto Antichi Borghi' va da Savignano sul Panaro a Castello di Serravalle.

Il 18 novembre, appuntamento con 'Dal Savena al Setta': il percorso inizia dalle pendici di Monte Adone, percorrendo un tratto di Via degli Dei.

Il 3 dicembre, c'è 'Trekking col Treno per Telethon', una traversata tra Sasso Marconi e Rastignano, con visita al Monumento dei caduti di Sabbiuno che ricorda l'eccidio ai danni di Partigiani e prigionieri politici avvenuto tra il 14 e il 24 dicembre 1944 da parte delle forze nazifasciste.

Il 17 dicembre si conclude la rassegna con l'appuntamento finale 'Il sentiero 063', dove si potranno vedere i frutti della raccolta fondi che sistemerà il sentiero grazie al contributo dei partecipanti.

Spostamenti in treno

Gli spostamenti per raggiungere i punti di trekking si effettueranno in bus o in treno, grazie alla collaborazione con Trenitalia Tper, promotrice dell’iniziativa di escursionismo. Ma i percorsi si effettuano a piedi o in sella alla bicicletta. ‘Trekking col treno’ è un progetto coordinato da Territorio turistico Bologna-Modena, che esplora anche alcuni dei noti cammini del territorio, come la Via degli Dei e la Via Mater Dei, visitando anche gli antichi borghi montanari e il territorio imolese, tra le dodici colline di Varignana.