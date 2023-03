Emilia Romagna, 20 escursioni alla scoperta di foreste, santuari e borghi

Cammini sulla via Francigena Emilia Romagna (APT)

Bologna, 23 marzo 2023 – È tornata la primavera e con essa tantissimi appuntamenti en plein air. Dai campi di tulipani alle mostre, fino alle sagre di stagione, l’Emilia Romagna non lascia i suoi cittadini e visitatori con le mani in mano. Ad arricchire l’offerta, anche il ritorno di ‘I Love Cammini 2023’, l’iniziativa che propone passeggiate tra foreste, borghi, santuari e arte in regione. Ecco 20 escursioni che puoi fare da aprile.

I 20 cammini dell’Emilia Romagna

Via Degli Abati

Via Francigena

Via di Linari

Via Matildica del Volto Santo

Via Romea Nonantolana

Via Romea Strata Nonantolana Longobarda

Piccola Cassia

Via degli Dei

Cammino di Sant’Antonio

Via Romea Germanica

Cammino di Dante

Cammino di Assisi

Cammino di San Vicinio

Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna

Alta Via dei Parchi

Via Della Lana e della Seta

Viae Misericordiae

Via Romea Germanica Imperiale

Via Mater Dei

Sentiero dei Ducati

Calendario delle passeggiate 2023

Gli appuntamenti di I Love Cammini 2023 sono oltre 50 ad oggi. Le proposte spaziano dalle camminate da 1 a 6 notti in compagnia di guide esperte, con pernottamento in più luoghi, alle escursioni di una sola giornata, fino agli appuntamenti serali tra natura ed enogastronomia.

Le esperienze sono in continuo aggiornamento su questo sito e vanno prenotate in anticipo.

Forlì Cesena tra trekking in foresta e battello sul lago

Tra le proposte di più giorni, c’è il “Cammino di San Vicinio”: tre giornate per rigenerarsi all’aria aperta a contatto con la natura, tra passeggiate, visite guidate e trekking avventurosi nel territorio della Valle del Savio e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in provincia di Forlì Cesena. L’esperienza include la suggestiva escursione a bordo di un battello elettrico nello splendido scenario del lago della Diga di Ridracoli, a Bagno di Romagna, in collaborazione con l’Ecomuseo delle Acque (l’esperienza può essere prenotata fino alla fine del mese di ottobre).

Trek in Appennino modenese tra pellegrinaggio e fiori di ciliegio

Un’altra interessante proposta è il trek primaverile di 2 giorni “via Romea Strata con Centofiori” (domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio). Due giorni di cammino nella valle del Fiume Panaro, nei dintorni di Vignola, a Modena, e nel verde del Parco dei Sassi di Roccamalatina, sulle colline del Medio Appennino Modenese. Si percorrerà la storica Via Romea Strata, una rotta europea importante, percorsa dai pellegrini che, partendo dall’Europa centro orientale, affrontavano il cammino verso Roma. Un percorso di fede e cultura con soste alla Piana dei Ciliegi di Vignola - frutto che ha dato una forte identità al territorio, tanto da essere celebrato in aprile nella “Festa dei ciliegi in fiore” - fino al Parco dei Sassi di Roccamalatina.

Trekking collinare tra cantine e caseifici a Reggio Emilia

C’è poi la possibilità di una full immersion di un weekend nelle terre di Matilde di Canossa, nel reggiano, “Ponte sulle Terre Matildiche”, la proposta che prevede, tra sabato 22 e lunedì 24 aprile, un trekking collinare sul Sentiero dei Ducati, con degustazioni in cantina e caseificio, visite guidate e tappe in ristoranti tipici.

L’antica via Romea Germanica Imperiale: due proposte in Appennino

Diverse le proposte dedicate alla Via Romea Germanica Imperiale, antico percorso che si inserisce nelle vie Romee Germaniche, tra cui l’esperienza di 3 giorni “Trekking in 3 tappe sulla Via Germanica Imperiale - Da Carpi e Serramazzoni”, in provincia di Modena, per una breve, ma intensa, full immersion tra storia e natura (sabato 29 aprile).

Oppure, in piena estate, l’esperienza di 7 giorni “Lungo la via Romea Germanica Imperiale”, che da Pavullo Nel Frignano, Modena, arriva a Pistoia, in Toscana, attraverso le colline emiliane e le montagne dell’Appennino (dal 14 al 20 agosto).

Da Bologna a Firenze, da Rimini ad Arezzo: in cammino tra boschi, storia, fede e natura

Altra esperienza di più notti è “La via degli Dei in 6 giorni”, uno straordinario percorso attrezzato, accessibile anche ai non esperti, che in 6 giorni da Bologna, con il suo centro storico medievale e i suoi portici Unesco, giunge fino alla Firenze rinascimentale, attraversando eccellenze naturalistiche, storiche e religiose dell'Appennino Tosco-Emiliano (da aprile a ottobre).

Poi ci sono la “Via della Lana e della Seta”, esperienza di 6 giorni tra boschi e borghi da Bologna a Prato, in Toscana, e il “Cammino di San Francesco”, 5 giorni di trekking che dalla Riviera Romagnola arriva al Santuario di La Verna, seguendo i passi di San Francesco, che attraversò più volte queste terre.

Passeggiate nel Bolognese e la via Mater Dei

Per chi desidera un’esperienza di una sola giornata, i Cammini propongono escursioni di avvicinamento come “Zaino in spalla: trekking e natura”. Ogni sabato, da aprile a giugno, trekking e passeggiate nel territorio bolognese tra boschi e verdi colline, attraversando le verdeggianti distese della Pianura. Per rendere l’esperienza ancora più unica, è possibile prenotare il servizio di trasporto di andata e ritorno dal centro di Bologna.

A maggio e giugno previste passeggiate lungo la Via Mater Dei, come “Pillole di Via Mater Dei: trekking dal lago di Castel dell'Alpi al Santuario di Madonna dei Fornelli”, percorso dedicato ai Santuari Mariani dell’Appennino Bolognese.

Trekking sulla Romea Germanica nel Ferrarese

Altre escursioni giornaliere prevedono trekking nelle suggestive Valli di Argenta, nel ferrarese, inserite nel circuito della via Romea Germanica, antico itinerario di circa 1.022 km - dal 2020 Rotta Culturale Europea - che parte da Ausburg, in Baviera, e attraversa diverse nazioni, fino alla Pianura Padana, passando da Ferrara fino a Ravenna, per poi proseguire sull’Appennino Tosco-Romagnolo verso Roma. Varie le proposte dell’Ecomuseo di Argenta, in aprile e maggio, ideali per le famiglie con bambini, lungo questo tratto di Cammino. Rimanendo sulla Romea Germanica, ecco "Sui passi del Monaco Alberto", escursioni di due giornate in Alto Savio, lungo il percorso descritto dal Monaco Alberto di Stade.

Passeggiate lungo la via Francigena

Ci sono poi le passeggiate sulla via Francigena, 8 giornate da maggio a giugno, dedicate alla scoperta dei Cammini, con tappe differenti e alla portata di tutti, come la proposta: “I Love Francigena – 17 giugno 2023”. L’escursione porta i camminatori, il terzo sabato di giugno, dalla pianura di Fidenza alle prime colline di Medesano, nel parmense, attraversando i borghi che costellano il percorso della via Francigena emiliana.

I cammini spirituali in Emilia Romagna

La 1a edizione degli appuntamenti del Cammino di San Francesco denominati "Francescanamente", propongono diverse attività, come l’escursione, domenica 27 agosto, da Sant’Agata Feltria (Rimini) alla “Cella Fausti” (la Cella di Fausto, eremita vissuto prima del VIIII secolo in cui San Francesco ha soggiornato, diventando la Cella di San Francesco).

Per chi desidera intraprendere cammini di più giorni con approfondimenti spirituali, sempre in Romagna c’è l’itinerario de “I Percorsi del Savio”, dedicato a San Vicinio: “Spiritualità in Valle Savio: un'emozionante esperienza di tre giorni”, tre giornate nella bellezza della Valle del Savio, lungo il Cammino di San Vicinio, primo vescovo di Sarsina (Forlì Cesena) e celebre taumaturgo. Il cammino prevede la visita ai pilastri portanti della fede Mercatese: la Sacra Chiesa della Madonna del Ponte, a Longiano (Forlì Cesena), la Basilica Cattedrale Santa Maria Annunziata e San Vicinio a Sarsina e, l’ultimo giorno, visita alla Basilica di Santa Maria del Monte di Cesena (FC) oppure al Santuario di Corzano a Bagno di Romagna (Forlì Cesena).

Camminate urbane e la via di Dante

Non mancano le camminate urbane, come quella proposta sul tema de Il Cammino di Dante - trekking ad anello tra la Romagna e il Casentino (Arezzo), che ripercorre l’ideale tragitto che il Sommo Poeta compì agli inizi del XII secolo tra le città di Ravenna e Firenze - che include la visita alla Tomba di Dante a Ravenna.