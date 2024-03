Oltre 80 chili di hashish su un’auto fermata al casello: gli agenti arrestano due spacciatori

Bologna, 28 marzo 2024 - Ottanta chilogrammi di droga pronta per lo spaccio: è il bottino dell'operazione della polizia di Bologna e Modena, che ha arrestato due cittadini marocchini. Le indagini sono iniziate qualche settimana fa nel quartiere della Bolognina, dove i poliziotti della Mobile hanno individuato e arrestato varie persone, tutte di origine marocchina, per spaccio di droga.

Droga, controlli della polizia in zona Bolognina

Tra gli altri gli agenti si sono insospettiti per il fatto che un uomo, accompagnato spesso da un giovane connazionale, si recava spesso a Maranello (Modena), dove aveva una casa probabile sede di spaccio di stupefacenti. E' partito quindi il servizio di osservazione dei due individui, con la collaborazione della polizia modenese.

I due sono stati poi fermati, mentre viaggiavano di conserva su due auto diverse, presso il casello di Modena Sud, di rientro dalla Lombardia. Su una delle vetture, sistemati sui sedili posteriori, gli agenti hanno trovato due voluminosi pacchi stipati di hashish, del peso rispettivamente di 39,2 e 39,4 chili.

L'altra auto - noleggiata per fare da staffetta e segnalare la presenza di forze dell'ordine - era 'pulita': non conteneva droga, ma in tasca al conducente gli agenti hanno trovato le chiavi di una terza auto, posteggiata nei pressi della casa di Maranello, dove lo spacciatore nascondeva altri 9 kg di hashish, oltre a 90 grammi di cocaina, ben nascosti in un sottofondo che si apriva mediante un congegno elettromeccanico. In casa di uno dei due fermati, infine, c'erano altri 800 grammi di hashish oltre a mille euro in contanti. E' scattato l'arresto dei due uomini, mentre le due vetture sono state confiscate.