A13, camionista guida ubriaco: denunciato dalla polstrada

Controlli polizia stradale (generica)

Bologna, 16 marzo 2023 - È stato fermato dagli agenti della polizia stradale in quanto, incurante delle norme più elementari del codice della strada, aveva superato in A13 con il suo camion, ad altissima velocità, una lunga fila di mezzi pesanti. L'autista, sottoposto ad alcoltest, aveva nel sangue 1,65 g/l di alcol, motivo per cui è stato denunciato e multato.

È quanto accaduto l'altro giorno, intorno alle 14, sull'autostrada A13 Padova - Bologna, quando gli agenti della polizia stradale di Altedo hanno intercettato, lungo la carreggiata sud tra Ferrara Sud e Altedo, un camion che procedeva ad altissima velocità e che, incurante del divieto di sorpasso che vige per i mezzi superiori alle 12 tonnellate di peso, aveva superato una lunga colonna di mezzi pesanti.

Vista la situazione gli agenti hanno intimato l'alt al conducente del camion, facendolo uscire al casello di Altedo per contestare le infrazioni previste dal codice della strada. L'uomo, un cittadino straniero di circa quarant’anni, è stato anche sottoposto ad accertamenti con l’etilometro il cui esito confermava la presenza di 1,65 g/l di alcol nel sangue alla prima prova e di 1,48 alla seconda.

Il camionista, quindi, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per un totale di circa 328 euro per il sorpasso nel tratto vietato, con il conseguente ritiro della patente di guida per 12 mesi.