Accordo tra Cas e Arci per integrare gli stranieri

Al Centro accoglienza stranieri di Ozzano arrivano progetti di integrazione con le associazioni del territorio. Nei giorni scorsi è stato, infatti, sottoscritto un accordo di collaborazione e orientamento al territorio con la società che gestisce il Cas. Dopo un passaggio informativo in Giunta, è stato siglato, in settimana, un accordo fra Nova Facility, la società di Treviso che gestisce il Cas realizzato nell’ex caserma Gamberini, e l’associazione locale Arci-Ozzano Aps-Asd. Lo scopo di questo accordo è quello di aiutare i ragazzi richiedenti asilo ospitati al Cas ad integrarsi facendo loro conoscere il territorio e le opportunità che il paese offre sia in termini di servizi che di offerte culturali e sportive.

"L’auspicio – dice il sindaco Luca Lelli – è che, dopo questo primo accordo sottoscritto con Arci-Ozzano, ne possano seguire altri con associazioni di volontariato, sportive e culturali. In collaborazione con il direttore del Cas sono stati individuati i primi 10 ragazzi che partiranno col progetto. Si farà poi una rotazione e altri ragazzi potranno partecipare. Questi ragazzi verranno iscritti come soci di Arci-Ozzano, qualifica necessaria per poter riconoscere loro tutte le tutele del caso anche da un punto di vista della copertura assicurativa in caso di infortunio. Verranno poi impiegati in attività di volontariato proprie dell’associazione, come preparazione di eventi, aiuto nell’organizzazione dei centri estivi prossimi ad essere attivati. Insieme ai volontari del verde del gruppo ’AmOzzano’ si sta pensando inoltre di coinvolgere i ragazzi ospiti del Cas anche in attività di mantenimento del verde pubblico, piantumazione, pulizia di aiuole e aree verdi in generale. Le finalità di questi progetti sono molteplici – aggiunge Lelli –. In primo luogo far conoscere agli ospiti del Cas il territorio che li sta ospitando, ma non ultima la possibilità di entrare a far parte del tessuto sociale, imparare la lingua italiana e conoscere persone nuove ed allacciare relazioni che potrebbero essere loro utili anche in futuro".