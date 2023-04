Acquista una vettura sul web Falso venditore gli ruba 6.500 euro

Truffa online in piena regola quella avvenuta a Marzabotto. Un 31enne del posto è stato truffato di 6.500 euro da un 40enne piemontese, pluri pregiudicato per reati affini, che è stato denunciato.

I fatti sono avvenuti qualche mese fa quando il 31enne di Marzabotto ha visto in vendita, in un annuncio pubblicato su un online, una Fiat Panda usata. Interessato all’affare il ragazzo ha contattato il presunto venditore tramite l’annuncio. Quest’ultimo gli ha detto che per assicurarsi la macchina, e bloccare l’acquisto, il giovane avrebbe dovuto fargli un bonifico, su un conto da lui indicato, di 6.500 euro. Il 31enne a quel punto ha fatto il versamento come richiesto.

Pochi giorni dopo però il truffatore 40enne, che aveva ricevuto il versamento, immaginando che l’acquirente fosse una persona con disponibilità economica ampia, gli ha detto di non aver ricevuto il bonifico, che invece era andato a buon fine, e di farne un altro sempre della stessa somma.

Il 31enne allora ha sospettato che qualcosa non andava e temendo di essere incappato in una truffa è andato dai carabinieri a sporgere denuncia.

Ovviamente la Panda non gli è mai arrivata. I carabinieri, grazie al conto corrente sui cui il 31enne aveva fatto il bonifico di 6500 euro, sono riusciti in qualche tempo a risalire all’artefice della truffa. Il 40enne del Piemonte, già ben noto alle forze dell’ordine per aver commesso reati simili, è stato denunciato per truffa.

z.p.