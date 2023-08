Addio a Luciano Pinelli Fu regista e autore televisivo

Si è spento domenica nella sua casa di Roma Luciano Pinelli, che però proprio nella nostra città era nato muovendo i primi passi nel mondo del cinema e dello spettacolo. Negli anni ‘60 è stato critico cinematografico e teatrale dell’Avanti!, dal ‘63 coordinatore delle attività culturali dell’assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Bologna. Nel ‘64 lo troviamo regista del Teatro Stabile di Bologna e, fino al ‘66, segretario generale e condirettore della Mostra Internazionale del Cinema Libero (oggi Cinema Ritrovato). Nel corso degli anni ‘60 è stato molto attivo nel settore cinematografico lavorando come aiuto regista di Valentino Orsini (I fuorilegge del matrimonio), Paolo e Vittorio Taviani (I sovversivi), Giuliano Montaldo (Una bella grinta) e Carlo Lizzani; poi come co-regista di film-documentari con Gian Gaspare Napolitano e Renzo Renzi. Dal ‘65 è stato autore e regista di 40 lavori per trasmissioni come Cordialmente, Zoom, Giovani, Europa Giovani.

Nel 1969 si trasferì a Roma per lavorare come regista e autore di oltre cento dei più importanti programmi televisivi della Rai. Fra questi, Gli eroi di cartone, condotto da un giovanissimo Lucio Dalla, portando per la prima volta sul piccolo schermo animazioni e fumetti sconosciuti al grande pubblico. Fra le altre trasmissioni, molte in prima serata, Boomerang, Sotto processo, La giustizia in Italia e nel mondo, Settimo giorno, A scatola aperta, Mille e una sera, Tg della Storia. Nell‘80 è stato dirigente programmi del Dse (oggi Rai Scuola), dall’81 al ‘93 direttore di coordinamento della Eri (Rai Libri). Lascia una moglie e due figli. Le esequie si terranno oggi alle 10.30 alla Basilica di Santa Croce in via Flaminia a Roma.