Addio al comandante Broccoli, esempio per tutti

E’ morto la notte scorsa Franco Broccoli, storico comandante della Polizia Locale di Castel San Pietro dal 1957 al 2000, molto stimato e conosciuto. Da alcuni giorni era ricoverato all’Ospedale di Imola per un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Nato l’8 giugno 1933 a Castel San Pietro, dove è sempre vissuto, fra poco più di un mese avrebbe compiuto 91 anni. Franco Broccoli era entrato in servizio ventenne e aveva prestato servizio con ben cinque sindaci ed era andato in pensione nel 2000, lasciando il testimone al comandante Stefano Bolognesi.

Il funerale civico sarà sabato dalle 9 alle 11 in piazza XX Settembre, alla presenza del sindaco e dell’Amministrazione comunale e con la musica del Corpo Bandistico di Castel San Pietro. La camera ardente sarà allestita nel portone centrale del Palazzo comunale con il picchetto d’onore a cura della Polizia Locale.

"E’ il mio comandante: sono entrato in servizio con lui nel 1997 ed è un grande onore per me aver raggiunto il suo stesso grado – afferma il comandante Leonardo Marocchi -. Mi ha trasmesso i valori e le basi su cui ancora oggi si fonda la Polizia Locale di Castel San Pietro, e oltre che un comandante è stato anche un amico. Era molto stimato per la serietà, la severità e il rigore che esigeva nel rispetto delle regole e dell’organizzazione. Ancora oggi, parlando fra di noi in servizio

nella Polizia locale castellana, spesso lo portiamo ad esempio. Aveva creato un gruppo molto efficiente e rispettato che negli anni ’70-80 era chiamato ‘I sette vigili d’oro’".