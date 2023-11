Aeroporto Marconi, il dibattito decolla Lepore: "Sia al passo con la città"

Bologna, 25 novembre 2023 – “Il nostro aeroporto deve essere al passo con l’economia della città". Lo dice il sindaco Matteo Lepore, a margine degli ‘Stati generali della ripartenza’, rispondendo alle critiche lanciate allo scalo bolognese da Valentina Marchesini, intervistata dal Carlino. Per la responsabile Risorse Umane, direttrice della Beauty Division e del reparto Marketing di Marchesini Group, "il Marconi deve funzionare diversamente. Non è accogliente, è troppo piccolo ed è meglio non parlare dei parcheggi".

Anche sui voli, secondo la manager, ci sarebbe qualcosa da fare: "A volte ce ne sono due che in contemporanea vanno nello stesso posto, forse è il momento di fare qualche scelta".

Il primo cittadino, pur ricordando che il Comune è socio di super minoranza dello scalo avendo poco più del 2 per cento, definisce quelle dell’imprenditrice "osservazioni sensate. Abbiamo già posto al presidente e agli altri soci, in particolare alla Camera di commercio, il tema. Da quando è stato rieletto alla guida di palazzo della Mercanzia Valerio Veronesi, si sta lavorando di buona lena per rispondere alle esigenze di un territorio che sta crescendo sempre di più". Per Lepore, quindi, "c’è bisogno davvero che anche l’aeroporto sia al passo con l’economia della città, ma credo che ci sia uno spirito positivo che ho anche condiviso con Confindustria con la quale mi sono incontrato giorni fa".

Il presidente dell’aeroporto, Enrico Postacchini, per ora non interviene nel dibattito sullo scalo. E rimanda la discussione al 13 dicembre "quando presenteremo il cronoprogramma preciso di tutti gli investimenti al Marconi".

ros. carb.