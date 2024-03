Aggredisce quattro ciclisti e tenta di accoltellarne uno

Un gruppo di amici modenesi e ciclisti amatoriali ha vissuto veri e propri attimi di terrore sabato mattina quando, senza alcun motivo apparente, un automobilista gli si è prima scagliato contro l per poi tentare di pugnalarne una con un grosso coltello. Fortunatamente i quattro ciclisti, tra i 25 e i 50 anni, sono riusciti ad evitare i colpi e, alla fine, l’aggressore si è dato alla fuga a bordo della sua auto dove c’erano anche due cani di razza rottweiler.

I quattro modenesi hanno presentato denuncia ai carabinieri e pare che il responsabile, che risponderà di minacce aggravate e lesioni, sia già stato identificato. Si tratterebbe di un uomo residente a San Giovanni in Persiceto.

L’episodio si è verificato sabato in tarda mattinata. I ciclisti stavano pedalando nella periferia di Castelfranco quando lo sconosciuto, a bordo di un’auto, gli si è affiancato iniziando prima a suonare il clacson con insistenza e poi insultandoli.

Alla loro domanda del perché quelle offese, l’automobilista sarebbe sceso dalla vettura cercando di aggredire i quattro gli amici. Durante la discussione l’aggressore avrebbe preso dalla sua auto un grosso coltello a serramanico e si sarebbe scagliato contro uno del gruppo. Per puro miracolo l’uomo si sarebbe salvato, riparandosi dietro alla bicicletta ma restando comunque ferito nella colluttazione. L’automobilista sarebbe a quel punto rientrato in auto per poi darsi alla fuga.

I quattro, comprensibilmente terrorizzati per l’accaduto si sono poi presentati nella caserma dei carabinieri di Castelfranco dove hanno raccontato la vicenda e sporto denuncia.

Ora sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto e, soprattutto, per identificare il responsabile delle gravi minacce e aggressioni ai danni dei ciclisti. Pare che l’uomo sia stato comunque già individuato dai carabinieri: si tratterebbe di una persona residente a San Giovanni in Persiceto.

La situazione avrebbe potuto degenerare e finire in tragedia: fortunatamente, grazie all’immediata reazione dei presenti, l’aggressore non è riuscito in quello che probabilmente era l’intento: ferire i malcapitati che avevano semplicemente approfittato della bella giornata di sole per fare una pedalata in mezzo alla natura.

