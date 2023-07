Aggressione a ragazzina e madre, arrestato un trentenne a Bologna

Ha visto la ragazzina, che scendeva dal bus, e l’ha seguita, tentando di rapinarla e aggredendo la madre arrivata ad aiutarla. È successo sabato sera, intorno alle 23, in via Zanardi. La ragazzina, di origine nigeriana come il suo aggressore, era appena scesa dal mezzo pubblico per tornare a casa, quando il trentenne l’ha raggiunta alle spalle e, dopo averla strattonata, ha cercato di strapparle la borsa che aveva con sé.

Intanto però, alla fermata ‘Traghetto’ era arrivata anche la mamma della vittima, che era andata a prendere la figlia per accompagnarla a casa vista l’ora e la zona buoia. E quando si è accorta di cosa stesse accadendo, con l’uomo che si accaniva sulla ragazzina tentando di rapinarla, si è lanciata in soccorso di sua figlia, cercando di allontanare da lei il trentenne. Che ha reagito con violenza anche con la donna, colpendola con più pugni al volto. Intanto, alcuni passanti, sentite le urla delle vittime, avevano chiamato la polizia. Gli agenti delle Volanti, appena arrivati in via Zanardi hanno subito individuato e bloccato l’uomo, che si trovava ancora in strada con le due vittime. Il trentenne, risultato già gravato da precedenti, una volta identificato è stato arrestato per tentata rapina impropria e lesioni.

Intanto, nella strada erano arrivate anche le ambulanze del 118, per soccorrere le due donne che nella violenta aggressione erano rimaste ferite. Medicate sul posto dai sanitari, le vittime hanno riportato alcune contusioni. La borsa della diciassettenne, che l’uomo aveva buttato in strada nei momenti concitati della rapina, è stata recuperata dai poliziotti e restituita alla legittima proprietaria.

n. t.