Aggressione a coltellate in via Gramsci a Bologna. “Ferito per un debito di 10 euro”

Bologna, 2 ottobre 2024 – Un altro accoltellamento, questa volta alla luce del sole, in via Gramsci a Bologna. La vittima è un ragazzo gambiano di 24 anni, regolare sul territorio e con precedenti. Ancora una volta la città viene scossa dalla paura, a una settimana esatta dall’accoltellamento che, nella vicina piazza XX Settembre, è costato la vita al 26enne Mamadou Sangare. Il 24enne, ferito a una gamba con un’arma da taglio, è stato portato all’ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.

Ad accoltellarlo a pochi metri dall'ingresso delle scuole De Amicis sarebbe stato uno sconosciuto, il cui eventuale movente è ancora da chiarire e da verificare. Indaga la polizia, al momento gli inquirenti non hanno notizie dell’aggressore.

La testimonianza

Un residente del comitato della vicina Galleria 2 agosto, che ha assistito alla vicenda mentre si stava consumando e ha successivamente chiamato i soccorsi. "È successo circa un'ora fa, attorno alle 15.40. Mia figlia passava dI lì e ha sentito il trambusto. Ha visto una persona per terra con una bottiglia rotta in testa", mentre le persone attorno parlavano di un "debito di 10 euro", e ha chiamato il 112, che, segnala, "ci ha messo due minuti al telefono prima di rispondere". Sul posto, l'ambulanza e le forze dell'ordine.

Il piano sicurezza di Piantedosi

Proprio due giorni fa il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha partecipato al summit in Prefettura, organizzato dopo l’omicidio di Mamadou. Il piano per far tornare la zona della stazione un luogo vivibile era stato annunciato in quell’occasione: “Nuove forze dell’ordine, decine di agenti in più” e servizi studiati ad hoc, anche con pattuglie miste a piedi.

Riqualificare via Gramsci: l’ex Inps diventa uno studentato

Questa mattina, invece, è stato presentato il progetto che coinvolgerà l'edificio ex Inps di via Gramsci, un tempo centrale di spaccio e dal 2026 riconvertito in studentato. "L'area presenta molte criticità – ha detto la capa di gabinetto e delegata alla sicurezza, Matilde Madrid –, ma questa riqualificazione sarà un innesco per tutti coloro che vorranno investire sul commercio, aprendo nuove opportunità per avviare davvero una trasformazione".