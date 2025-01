Alessandro Ciacci affabulatore ansioso a Palazzo Minerva

Su il sipario a Minerbio. Venerdì 31 gennaio, alle ore 21.30, secondo appuntamento della rassegna Minerbio Off della stagione teatrale 2024/2025 di Palazzo Minerva. In scena Alessandro Ciacci (nella foto) in ‘Affabu(r)lazione’. Ciacci, nato a Rimini, classe 1989, già vincitore del Premio Alberto Sordi, torna sul palco con un capitolo tutto nuovo del suo percorso di sperimentazione. Giunto nel mezzo del cammin di sua vita, Ciacci si confronta con i temi "caldi" della sua generazione: i figli, il lavoro, il rapporto cultura/social media, le ansie del futuro, il bilancio del passato... Lo fa, però, a modo suo, quindi shakerando, con il personalissimo stile che lo contraddistingue, Parole & Umorismo, l’Affabulazione (il narrare favoloso, il raccontare, la costruzione della fantasia) & la Burla (lo scherzo, lo sberleffo fatto senza cattiva intenzione ma con il solo fine di ridere e far ridere). I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili sul sito web di Palazzo Minerva oppure in teatro nei giorni delle rappresentazioni da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

