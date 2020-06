Siena, 20 giugno 2020 - Il pensiero di tutta Italia si stringe intorno ad Alex Zanardi, in lotta per la vita. Il campione è rimasto vittima di un terribile incidente mentre stava partecipando a una staffetta tra atleti paralimpici in sella alla sua handbike, in provincia di Siena, quando è finito in un’altra corsia dove viaggiava un mezzo pesante, con cui c’è stato lo scontro.

AGGIORNAMENTO Alex Zanardi, notte stabile in terapia intensiva. Resta gravissimo

"Le sue condizioni sono gravissime a causa del forte trauma cranico riportato ed è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia", si legge nell’ultimo bollettino – ore 22 – dei medici dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove l’ex pilota è stato trasportato in elisoccorso. Si trova ora in Terapia intensiva, in prognosi riservata.

LEGGI ANCHE Il dottor Costa al capezzale "Trauma importante" - Alex Zanardi incidente tra la sua handbike e un tir. Il bollettino - "Si è girato per due o tre volte, il casco è volato" - Chi è il grande campione paralimpico

Nella struttura ospedaliera sono arrivati immediatamente la moglie Daniela – accompagnata dal fratello e dalla nipote – e, poco dopo, il figlio Niccolò. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente ( su cui la procura di Siena ha aperto un fascicolo): Alex Zanardi era con una decina di ciclisti, chiudeva il gruppetto e stava affrontando una discesa.

Avrebbe perso il controllo della sua handbike, prima di sbandare e finire nella corsia opposta, dove procedeva il tir guidato da un 44enne, che avrebbe tentato di evitare il campione. "C’era un rettilineo lungo, dicono si sia imbarcato – racconta il ct della nazionale paralimpica Mario Valentini –. L’autotreno si è spostato di un metro, ma l’ha preso uguale: non ha sbagliato il mezzo, ha sbagliato Alex". Poi, il drammatico dettaglio: "Il casco gli è volato via".



"Alex, tifiamo tutti per te". È il messaggio del sindaco Virginio Merola, che rispecchia quelli di tanti altri arrivati. Perché Alex Zanardi ha saputo unire i cuori di tutti dopo quel maledetto incidente del 2001, sulla pista del Lausitzring in Germania, quando ha perso le gambe. E anche ieri, l’Italia si è unita in un’unica, grande preghiera, a partire da Belinda Gottardi, la sindaca della ‘sua’ Castel Maggiore: "La città si stringe intorno al suo ragazzo – scrive Gottardi su Facebook –, al campione gentile e sfortunato cresciuto qui, che tanti concittadini ricordano. Forza Alex, vinci anche questa battaglia!". A chiamare i soccorsi sul luogo dell’incidente sono stati gli stessi atleti impegnati nella staffetta: sul posto sono intervenuti, con i sanitari del 118, anche i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Le condizioni dell’ex pilota sono apparse da subito molto preoccupanti. "Forza Alex, Bologna tifa per te", l’ultimo messaggio comparso sulla pagina Facebook del Comune.

© Riproduzione riservata