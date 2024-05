Alla guida in stato d’ebbrezza. Denunciati quattro automobilisti

Controlli stradali dei carabinieri del Comando Provinciale sulle strade della provincia. A San Lazzaro e zone limitrofe, i militari hanno denunciato quattro automobilisti, un ucraino, un pakistano e due bolognesi, trovati positivi all’alcol test. Un altro giovane ucraino è stato segnalato alla Prefettura di Bologna poiché deteneva 9,5 grammi di una sostanza stupefacente del tipo hashish. A Crevalcore i Carabinieri nell’Aliquota Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 50enne straniero, con precedenti di polizia, per evasione. L’uomo è stato visto e riconosciuto dai militari, mentre passeggiava per strada al di fuori dell’orario previsto dal provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna (arresti domiciliari con permesso di allontanarsi dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17) che aveva ricevuto a seguito di precedenti vicende giudiziarie. Alla vista dei Carabinieri, il 50enne ha tentato di nascondersi in una chiesa, ma senza successo. Dopo essere stato bloccato dai militari, l’uomo non ha detto nulla ed è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Il Tribunale, vista la condotta ‘irrefrenabile’ del soggetto, ha previsto per lui la traduzione in carcere nella mattina di ieri.