Allerta meteo a Bologna, tre giorni fra pioggia e sole. Le previsioni

Bologna, 5 giugno 2023 – Prosegue l'allerta arancione nella giornata di domani, 6 giugno, sulla pianura bolognese e la bassa collina e la pianura romagnola per per criticità idraulica. "Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati - si legge in un comunicato della Regione -, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. Nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane".

Maltempo che si spera non possa mettere i bastoni fra le ruote ai concerti di Vasco Rossi, in programma martedì e mercoledì al Dall’Ara.

Inoltre "su tutto il territorio collinare – montano - continua il comunicato -, nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e fenomeni franosi. Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque".

Le previsioni di lunedì 5 giugno

Continueranno le precipitazioni nel corso del pomeriggio su tutto il territorio bolognese (previsti 8 mm in pianura e 15 mm sui rilievi), secondo le previsioni Arpae. Prevista una tregua dalla pioggia questa sera, la minima è di 18 gradi sui rilievi e 22 gradi in pianura (più bassa rispetto alla media del decennio precedente).

Le previsioni di martedì 6 giugno

Domani mattina è attesa nuvolosità variabile su tutto il bolognese, ma senza precipitazioni. Le piogge e i temporali inizieranno nel pomeriggio per poi interrompersi la sera. Secondo le previsioni Arpae, piogge sparse in pianura (5 mm), probabili rovesci temporaleschi sui rilievi e in collina (9 mm). La temperatura massima raggiungerà i 22 gradi in pianura e i 19 in collina. La minima, i 16 gradi in pianura e i 14 sui rilievi.

Le precipitazioni di mercoledì 7 giugno

Prevista nuvolosità variabile anche mercoledì mattina. Rovesci sparsi nel pomeriggio su tutto il territorio (5 mm in pianura e 4 mm in collina), che si attenueranno la sera. La temperatura massima raggiungerà i 24 gradi in pianura e i 20 in collina. La minima, i 17 gradi in pianura e i 15 sui rilievi.