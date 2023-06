Vasco Rossi a Bologna: la scaletta del concerto al Dall’Ara

Bologna, 5 giugno 2023 - Vasco Rossi torna ad esibirsi dal vivo con il tour "Vasco Live". La tappa inaugurale è stata allo Stadio Romeo Neri di Rimini domenica 2 giugno. Si prosegue, quindi, con ben quattro date a Bologna allo Stadio Renato Dall'Ara, martedì 6, mercoledì 7, domenica 11 e lunedì 12 giugno 2023. Come prevedibile, i biglietti sono già tutti sold out, fatta eccezione per le rivendite dell'ultimo minuto.

Molti i fedelissimi già ‘accampati’ con le tende fuori dallo stadio Dall’Ara, per una tornata di eventi che si annuncia come epica.

Vasco Rossi pronto a liberare la carica del suo rock a Bologna

Dopo l'apertura del Vasco Live in un luogo simbolico (proprio nella sua regione d'origine), il rocker di Zocca ha poi scritto sui social “Sono sempre più contento perché si sta avvicinando il momento per portare un po’ di gioia a Rimini.. in solidarietà con questa terra ferita ma orgogliosa, fiera, splendida e straordinaria che è la Romagna! W e forza Romagna!!!”. Ecco quali sono state le canzoni della data zero, che si suppone siano in programma anche per le prossime scalette.

Vasco Live a Bologna: la scaletta

Nel tour in corso, "Blasco" si esibirà con i più grandi successi che hanno segnato la sua carriera, dagli esordi a oggi. Sono passati 44 anni, da quando nella primavera del 1979 uscì Albachiara.

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

MEDLEY (Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te)

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara