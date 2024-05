Semaforo verde al bilancio. Più soldi per l’istruzione

Disco verde al bilancio consuntivo 2023 del Comune di Castel Maggiore. Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio dello scorso anno. Per quanto riguarda le entrate, si evidenzia il dimezzamento dei trasferimenti correnti da Stato, Regione, in quanto vengono meno nel 2023 i contributi covid e calano quelli del fondo energia. Ma spicca il dato di 11 milioni di euro di entrate per investimenti, grazie a bandi e finanziamenti pubblici, in particolare Pnrr . In merito all’attività di recupero delle morosità di qualsiasi tipo di entrata, oltreché dell’evasione ed elusione fiscale, questo ha comportato l’iscrizione in bilancio di somme precedentemente non accertate ancora da riscuotere. In sostanza, a fronte di un accertamento di 748.181 euro, la riscossione effettiva è stata di 271.566 euro, vale a dire il 36,3%.

"Sono davvero orgoglioso – dice Matteo Cavalieri assessore comunale al Bilancio - di quest’ultima manovra. Nella lotta all’evasione abbiamo raggiunto il nostro miglior risultato e ancora abbiamo l’indebitamento a zero ed i tempi di pagamento che ci fanno tra i migliori enti liquidatori in Italia".

Da quanto emerge dal bilancio, la macchina comunale non ha fatto ricorso all’accensione di mutui, mentre la spesa corrente è focalizzata su istruzione e sociale con oltre 4.300.00 euro e mobilità, tutela del territorio e dell’ambiente con oltre 4.500.000 euro. Voci che coprono il 70% della spesa corrente. "Per quanto riguarda il Pnrr – aggiunge Cavalieri - grazie alla partecipazione ai bandi finanziati dall’Unione Europea al nostro Comune sono stati assegnati oltre 19.330.00 euro. Fondi destinati principalmente all’edilizia scolastica e alla riqualificazione urbanistica".

p. l. t.