Allevatori da generazioni. Apre la bottega Rimondi

E’ stata inaugurata sabato scorso a Sala Bolognese, dal sindaco Emanuele Bassi, una nuova attività commerciale di vendita di carni bovine a chilometro zero. Si trova in una frazioncina, quella di Bonconvento, e il negozio è di proprietà della famiglia Rimondi, da tre generazioni, agricoltori ed allevatori.

La rivendita si chiama ‘Bottega Rimondi’, si trova in via Donelli, all’interno dell’azienda agricola Rimondi.

"Siamo allevatori e agricoltori da tre generazioni – dicono Renzo Rimondi e i figli Roberto e Andrea. L’azienda si sviluppa su 150 ettari di terra dove coltiviamo cereali, erba medica e barbabietole da zucchero. La maggior parte della produzione è destinata all’alimentazione del nostro bestiame".

E continuano: "L’idea di aprire questa rivendita nasce dalle numerose richieste di amici e conoscenti che chiedevano dove poter acquistare le nostre carni al dettaglio a chilometro zero. Da oggi potranno farlo nella nostra bottega, dove vendiamo esclusivamente carni allevate da noi".

"Ringrazio – afferma il sindaco Emanuele Bassi – la famiglia Rimondi per avermi invitato all’evento. Grazie a questo straordinario staff che, con il suo entusiasmo, entra a far parte della preziosa rete di attività e servizi di Sala Bolognese. E si tratta di una rete fatta di persone e luoghi cari alla nostra quotidianità che, ogni giorno, con impegno e passione contribuisce alla crescita e al rinnovamento costante del nostro territorio rendendolo sempre più attrattivo e dinamico. I negozi di prossimità sono la linfa vitale di un territorio. E in particolare quelli dei paesi che contribuiscono a renderli vivi".

"Il nonno Mario – raccontano Roberto ed Andrea - nacque commerciante di bestiame nel dopoguerra. Successivamente acquistò terreni e nel 1982, insieme al figlio Renzo, nostro padre, costruì la prima stalla. Una seconda stalla fu realizzata nel 2006, ed abbiamo ampliato l’azienda comprando altri gli appezzamenti di terreni. Attualmente abbiamo circa 300 capi di bestiame, divisi in tre razze: romagnola, limousine, garronese". "Vogliamo ringraziare di cuore – continuano i fratelli Rimondi - tutte le persone che sono venute a scoprire la nostra bottega. La presenza e il supporto di tanti cittadini ci riempiono di gioia e ci spingono a fare sempre meglio. Nell’occasione dell’inaugurazione, abbiamo fatto conoscere al pubblico intervenuto la nostra selezione di carni bovine. E nell’occasione abbiamo fatto conoscere ai presenti il nostro team di lavoro".

