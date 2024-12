"Alluvione, a Crespellano servono 5 milioni"

Botta e risposta sull’alluvione di Crespellano, sia in consiglio comunale che nel consiglio di municipio, dove minoranze e maggioranza a guida Pd hanno dovuto constatare che a fronte del ripetersi sistematico dell’esondazione del Rio che attraversa il centro abitato non ci sono ancora né le risorse, ne la certezza sui tempi di realizzazione di una cassa di espansione, a monte del Rio Crespellano e di via IV novembre, che in futuro possa scongiurare il ripetersi degli allagamenti che il 19 e il 20 ottobre scorso non hanno risparmiato nessuno.

"La popolazione e le attività economiche di Crespellano hanno subìto l’ennesimo allagamento, questa volta di entità gravissima. I danni questa volta li hanno subìti anche le scuole, la chiesa, il circolo Pd, la ferrovia, negozi, imprese e famiglie" ha osservato la consigliera di municipio Evelin Cavallin, toccata anche direttamente dagli effetti dell’alluvione.

"Lo ha detto l’assessora Ghiaroni -aggiunge la Cavallin- durante il Consiglio Comunale, interrogata sul tema, dichiarare che è in progetto di ‘progettare delle opere idrauliche e la realizzazione di una cassa di laminazione’. Avete capito bene: ‘il progetto è di progettare’. Non ci sono tempi, non ci sono risorse. Nel corso dei decenni, lo sappiamo tutti, si è parlato di trovare una soluzione ma si sono rivelate solo chiacchiere".

Due giorni fa la sindaca Milena Zanna ha svolto un sopralluogo proprio sul Rio Crespellano con i tecnici della Bonifica Renata che si occupa del Rio dal 2017. "La Bonifica a seguito dell’evento calamitoso del 2019 che ha causato l’esondazione del Rio Crespellano e del Rio Cassoletto ha realizzato un primo intervento urgente per la messa in sicurezza di entrambi i Rii per un importo complessivo di 100mila euro. E per una significativa e strutturale riduzione del rischio è stato in seguito elaborato il progetto di: Interventi per messa in sicurezza del centro abitato di Crespellano mediante realizzazione di cassa di espansione del Rio di Crespellano a monte di via IV Novembre e relative sistemazioni" spiega la sindaca che aggiunge come questo progetto dal costo preventivato di 5 milioni di euro deve essere approvato e finanziato con fondi statali. "Per poter procedere serve l’approvazione del piano speciale da parte della struttura commissariale guidata, almeno fino alla fine dell’anno, dal Generale Figliuolo. I tempi dipendono quindi da questo. Nel frattempo facciamo le manutenzioni necessarie e continuiamo a fare presente l’urgenza dell’opera".

Gabriele Mignardi