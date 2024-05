Alluvione, emergenza rientrata. Riaperto il sottopasso di Bazzano

Lento ritorno alla normalità in Valsamoggia dopo il nubifragio di lunedì scorso. Grazie al lavoro di volontari della Protezione civile Valsamoggia ieri mattina è stato riaperto il sottopasso che alle porte di Bazzano immette sull’asse della Pedemontana e che era stato completamente allagato e chiuso a seguito delle piogge. Intorno alle 13 sempre a Bazzano si è registrato il transito della prima corsa completa del treno sulla tratta Bologna- Vignola per il treno regionale partito alle 12,18 dalla stazione centrale di Bologna. E’ durata così quasi due giorni l’interruzione della tratta tra Vignola e Crespellano con l’attivazione dei bus sostitutivi. Fin da martedì mattina i tecnici di Fer erano al lavoro sulla tratta per ripristinare le situazioni di criticità che in qualche tratta persistono tanto che tra Bazzano a Vignola a tutti i convogli viene prescritta una riduzione di velocità ai 30 km orari. La fine della fase emergenziale è stata comunicata anche dal sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno che in un post ha ricostruito il quadro dei danni del nubifragio che ha visto "il Rio Marzatore in cui parte della carreggiata è completamente compromessa e che è la zona più colpita, sui cui ci sono il 95% dei danni provocati dal fenomeno atmosferico, oltre ad alcuni rii minori e alcuni smottamenti, che richiederanno un impegno straordinario e su cui stiamo già lavorando".

Ribadendo poi che si è trattato di "una bomba d’acqua localizzata che ha interessato soprattutto i versanti collinari che hanno sversato detriti e melma a valle e interessato i rii minori che sono fuoriusciti. Parliamo di oltre 70mm di precipitazioni in meno di 3 ore, la stessa quantità prevista in 3 mesi", ha precisato nel suo intervento sui social dove ha risposto punto per punto anche sulle tante osservazioni critiche dei cittadini.

g.m.