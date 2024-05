Alma Mater aperta con le ’Babel Nights’

L’Alma Mater apre le sue porte anche di sera, per accogliere studentesse e studenti nella zona universitaria di Bologna. Da domani, a partire dalle 19, la sede di via Zamboni 38 ospita le Babel Nights, una serie di serate di scambio linguistico e culturale. Quattro appuntamenti, il mercoledì sera, pensati per fare incontrare studentesse e studenti da tutto il mondo, italiani e internazionali, e offrire loro un’occasione per migliorare la conoscenza delle lingue straniere. Le aule di via Zamboni 38 ospiteranno una serie di tandem linguistici – tra inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e non solo – grazie ai quali migliorare la conoscenza delle lingue straniere, conoscere da vicino culture diverse e stringere nuove amicizie. I diversi tandem linguistici sono aperti sia a principianti che a esperti e saranno animati anche da una serie di attività interattive.

Grazie alla partecipazione di tantissime studentesse e studenti internazionali, saranno anche un’occasione per condividere e celebrare culture diverse e per imparare usanze e tradizioni di tutto il mondo. Organizzate in collaborazione con ESN Bologna, le quattro serate sono in programma domani, il 15 e il 22 maggio e mercoledì 5 giugno, sempre a partire dalle 19. La partecipazione, aperta a tutte le studentesse e studenti dell’Università di Bologna, è gratuita con registrazione online. Inoltre, ricorda l’università, le Babel Nights sono la prima di una serie di iniziative serali in programma nei prossimi mesi, pensati dell’Alma Mater per offrire un modo nuovo di vivere gli spazi universitari, oltre gli orari delle lezioni.