Bologna, ambulanza a sirene spiegate bloccata nel traffico in via Saffi

Bologna, 27 gennaio 2025 – Come riportato nei giorni scorsi dal Carlino, a riprova delle difficoltà dovute ai cantieri del tram in via Saffi, può succedere, come in questo caso specifico, che l'ambulanza si trovi bloccata nel traffico nonostante le sirene spiegate. E, soprattutto, anche se non si è nelle ore di punta della giornata.

Ambulanza bloccata nel traffico in via Saffi a Bologna, difficoltà di viabilità dovute ai cantieri del tram: due fermo immagine del video

La situazione critica del traffico in via Saffi

A testimoniare la situazione, un video, dove si vede proprio il mezzo bloccato tra le auto in coda impossibilitato a procedere nel traffico. La situazione in via Saffi è davvero critica: tutti i giorni ci sono auto incolonnate, motorini che sgattaiolano a pochi centimetri dagli specchietti e bus praticamente immobili. E non è la prima volta che un mezzo di soccorso resta bloccato nel traffico in questa strada a causa dei cantieri. La stessa situazione si è verificata qualche giorno fa.

Modifiche della viabilità

Via Saffi, dal 20 gennaio al 28 febbraio chiusa l'area di incrocio con le vie Malvasia e Vittorio Veneto (area centrale della carreggiata) con conseguente impedimento del collegamento veicolare di via Vittorio Veneto con via Malvasia, restringimenti della carreggiata nel tratto compreso tra l'incrocio indicato e Piazza di Porta San Felice per i lavori di realizzazione della linea rossa del tram.

In via Saffi nel tratto tra via Vittorio Veneto e via Timavo e via Emilia Ponente da via Timavo a via Marzabotto, sono previsti restringimenti della carreggiata e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram.