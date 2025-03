Amitav Ghosh, le guerre di potere per l’oppio

Si chiama ’Fumo e ceneri. Il viaggio di uno scrittore nelle storie nascoste dell’oppio’ (ed Einaudi) il nuovo libro di Amitav Ghosh (autore di libri di grande successo, come ’Il cromosoma Calcutta’) che sarà presentato domani alle 18,30 alla Fondazione Mast di via Speranza, in dialogo con Carlo Pizzati.

Un giorno, bevendo una tazza di tè nel suo studio di Calcutta, come ha fatto migliaia di volte in passato, Amitav Ghosh prende coscienza di una rimozione collettiva, quella della grande presenza della Cina nella vita e nella storia del suo paese, l’India. Molteplici sono i motivi per cui fino a quel momento gli era sfuggita, e ognuno di loro va ad alimentare l’ampio e sfaccettato discorso che sviluppa in questo saggio: i rapporti tra i due giganti asiatici non sono sempre stati pacifici, ma soprattutto sono stati a lungo mediati da un terzo molto incomodo: l’impero britannico. Ciò che rende il quadro ancora piú inafferrabile è che l’oggetto principale dei traffici fra Gran Bretagna, India e Cina sono i prodotti ricavati da due piante dall’aspetto innocuo, Camellia sinensis e Papaver somniferum: il tè e l’oppio.

Come ’La grande cecità’ e ’La maledizione della noce moscata’, questo libro è un diario di viaggio, ma anche un’escursione nella storia economica e culturale del mondo. Amitav Ghosh qui si concentra sul ruolo dell’oppio, forte di vent’anni di ricerche sul tema. Un po’ alla volta – da grande narratore – ci porta a vedere come il commercio di questa sostanza al contempo salvifica e letale abbia plasmato i rapporti di forza tra potenze nell’Ottocento, quali bugie si siano raccontate per occultarne gli effetti più nefasti e come dinamiche e bugie si siano ripetute quasi uguali nella recente crisi degli oppiacei statunitense. Un quadro fosco ma affascinante, in cui non manca qualche bagliore di bellezza e di speranza.