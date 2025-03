Anno record per la Bcc Felsinea: utile netto salito a 13,2 milioni

Bcc Felsinea chiude il 2024 registrando il miglior risultato di sempre. L’utile netto della banca è, infatti, salito a 13,2 milioni di euro, segnando un incremento dell’11,4 per cento rispetto al 2023, consolidando la sua crescita costante e la solidità finanziaria.

Così dalla Banca di credito cooperativo: "Al 31 dicembre 2024, la raccolta complessiva di Bcc Felsinea ha raggiunto 1 miliardo e 884 milioni di euro (+134 milioni): un traguardo trainato sia dalla raccolta diretta (+5,3%) che dalla raccolta gestita (+9%). Nonostante una lieve flessione dello 0,3% negli impieghi vivi, la banca ha erogato 840 nuovi mutui, per un totale di oltre 130 milioni di euro, a supporto di imprese, famiglie e del terzo settore. Anche il numero di clienti è aumentato di circa 1.200 unità rispetto all’anno precedente, segno della crescente fiducia che il territorio continua a riporre nella banca. La qualità del credito è un altro elemento distintivo: il Npl ratio lordo è sceso al 3,88%, migliorando rispetto al 4,14% del 2023, mentre il livello di copertura degli Npl ha raggiunto l’83,4%, valore ben al di sopra della media del sistema bancario. Inoltre, la banca ha adottato strategie mirate per sostenere la redditività futura, come il riposizionamento del portafoglio titoli e la creazione di un nuovo fondo esodi. Il Cost Income primario si è attestato al 50,7%, posizionandosi tra i migliori del gruppo bancario Cassa Centrale cui Bcc Felsinea appartiene".

Da Bcc Felsinea aggiungono: "Sul fronte patrimoniale, è stato registrato una crescita del 9,5% nel patrimonio netto contabile, arrivando a 137 milioni di euro. Il CET1 capital ratio è salito al 24,6% rispetto al 22,6% del 2023, rafforzando ulteriormente la solidità della banca e garantendo la massima tutela per soci e clienti. Nel 2024, la banca ha confermato il suo posizionamento nella prima classe del modello di classificazione della capogruppo Cassa Centrale Banca, il risk-based model, che valuta qualità del business, adeguatezza patrimoniale, liquidità e governance".

Il direttore generale Andrea Alpi commenta con entusiasmo i numeri registrati durante le operazioni dello scorso anno dall’istituto di credito: "I risultati ottenuti nel 2024 sono la prova della capacità di Bcc Felsinea di creare valore attraverso scelte strategiche mirate e l’impegno quotidiano dei propri collaboratori. La banca continua a distinguersi per un modello fondato sulla centralità della persona, la fiducia e il bene comune, valori che continueranno a guidare il nostro percorso anche nelle sfide future".

Zoe Pederzini