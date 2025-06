Api in crisi, serve un piano di salvataggio

Le api non sono un arredo dell’ambiente, al contrario sono estremamente utili perché concorrono all’impollinazione e quindi anche alla riproduzione delle piante. Il problema è che la popolazione è in crisi in tutto il mondo, Italia inclusa. E il concetto vale sia per le api selvatiche sia per quelle produttrici di miele, cioè le cosiddette domestiche. A volte gli sciami possono spostarsi da un’area all’altra, ma il problema esiste ed è molto serio. È un altro sintomo del cambiamento del clima che influenza negativamente l’ambiente. In dieci anni si è perso circa il 50% della capacità produttiva di questi animaletti. Le stagioni si sono alterate a causa dei cambiamenti climatici e, di conseguenza, le piante producono nettare in maniera discontinua per chi si occupa di apicoltura, creando sconvolgimenti negli alveari e diminuendo drasticamente le produzioni di miele. La crisi climatica inoltre indebolisce le api, esponendole a minacce, malattie e attacchi di parassiti come gli acari, che proliferano in modo esponenziale col caldo, o come la vespa orientalis, un tipo di calabrone che si alimenta delle proteine di cui è ricco il corpo delle api, distruggendo interi alveari. Gli apicoltori e i tecnici ovunque stanno studiando sistemi di protezione e di conservazione. Facciamo il tifo per loro.

