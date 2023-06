Appennino al bivio dopo l’alluvione Tavola rotonda alla Fattoria Zivieri

Tavola rotonda sull’Appennino con una domanda, sottesa: "Una risorsa o un problema dopo l’emergenza maltempo?". L’appuntamento è domani alle 15,30 alla Fattoria Zivieri di via Lagune 78 a Sasso Marconi. Organizzata nell’ambito della seconda edizione del “Mercato artigiano di storie e mestieri” dalla Fattoria Zivieri, in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, all’incontro interverranno l’ex ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom Bologna, Aldo Zivieri, imprenditore, che ospita l’evento nella sua Fattoria, Enrico Della Torre, direttore generale di Vivi Appennino, Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi, Tiberio Rabboni, Presidente del Gal Appennino Bolognese e Andrea Flora, direttore di Confagricoltura Bologna.

La tavola rotonda metterà a confronto istituzioni, imprese e stakeholders dell’Appennino per far emergere problemi e opportunità della montagna, toccando varie priorità: dai cammini alla viabilità stradale, dalla manutenzione del territorio al sistema economico, dal patrimonio naturalistico alla sostenibilità ambientale, senza dimenticare l’attrattività turistica.

"Il desiderio, visto quanto accaduto nei nostri territori nelle scorse settimane – dichiara Zivieri – è promuovere un momento di condivisione di idee tra chi vive e investe da anni in Appenino e chi si occupa del suo sviluppo, per provare a ragionare insieme sulle necessità di un territorio così ricco di storia e appeal". "L’Appennino ha vissuto e continua a vivere giorni difficili – sottolinea Tonelli, dg di Ascom – e per questo la tavola rotonda assume un significato importante. Sappiamo bene quali sono le fragilità, sociali ed economiche, di quelle aree, ma dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, in una logica di collaborazione pubblico-privato, per valorizzare le tante risorse e opportunità della nostra montagna".