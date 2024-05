Apre il punto prelievi alle Officine SanLab

Al via il nuovo Punto Prelievi dell’Ausl di Bologna presso la struttura Officine SanLab messa a disposizione dal Comune di San Lazzaro. Da giovedì 2 maggio, a San Lazzaro, il nuovo Punto Prelievi dell’Azienda Usl di Bologna ha sede presso Officine SanLab. Questa nuova sede del Punto Prelievi sostituisce temporaneamente quella alla Casa della Comunità in via Repubblica 11, che tornerà operativa al termine dei lavori Pnrr che ha coinvolto la struttura. Il Punto Prelievi è aperto al pubblico tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 10.30, ed è possibile accedere da via Emilia 253. La nuova sede dispone di un ampio parcheggio ed è servita da diverse linee di autobus: a 70 metri la fermata bus San Lazzaro Poggi (linee 94, 101) e a 200 metri la fermata San Lazzaro Jussi (linee 15, 19, 94, 101). Potenziata, dunque, l’offerta per i cittadini che passa da 80 prelievi a 120 al giorno.

Soddisfatta la prima cittadina sanlazzarese Isabella Conti: "La sanità pubblica è una priorità assoluta, pilastro fondativo della nostra democrazia. In questi anni grazie a un lavoro meticoloso e alla collaborazione tra istituzioni, siamo riusciti a creare una rivoluzione positiva nella vita delle persone: in un grande progetto che vede un investimento di oltre 5 milioni di euro stiamo ampliando la Casa di Comunità in via Repubblica 11, in quella sede già dal 20 maggio sarà attivo il Cau: un luogo aperto 24 ore su 24 nel quale le persone potranno andare in caso di urgenza sanitaria, non grave, ricevendo una visita entro 60 minuti. A fronte di queste importanti implementazioni, abbiamo messo a disposizione lo spazio comunale di Officine San Lab perché ospitasse il centro prelievi: un luogo nuovo, curato, accessibile e moderno. Da oggi abbiamo un centro prelievi di qualità, con parcheggi accessibili e soprattutto aperto dalle 7:30 alle 10:30 cioè un’ora in più che significa 40 prelievi in più ogni giorno: 120 totali in una giornata".

Zoe Pederzini