Argentieri nomina la giunta. Pozzi sarà il vicesindaco

Si è insediato il nuovo consiglio comunale di Vergato dopo la confermata di Giuseppe Argentieri alla guida del Comune. La giunta appena varata si compone del vicesindaco Stefano Pozzi e di tre assessori. Alcune deleghe sono state affidate ai quattro consiglieri comunali che sostengono il primo cittadino essendo stati eletti nella sua lista. Qui, purtroppo, si è aperto il primo triste capitolo di questo mandato. Sabato è scomparsa Patrizia Gambari, l’artista che era entrata in consiglio dovendo occuparsi della valorizzazione dei beni artistici e storici e del decoro urbano.

Ieri si è celebrato il rito funebre con il feretro che prima di arrivare al cimitero si è fermato davanti al municipio. Ora le sue deleghe dovranno essere ridistribuite tenendo presente che entrerà un nuovo consigliere. Argentieri ha tenuto per sé le materie legate ai Lavori pubblici, all’Urbanistica, all’Edilizia privata, alle Manutenzioni, agli Affari generali, al Welfare, alla Rigenerazione urbana, alle Politiche sociali e ai Rapporti istituzionali. Questioni importanti e che hanno fatto la differenza nelle urne con i vergatesi che hanno premiato la volontà di ripristinare e di migliorare tutte le infrastrutture del paese.

Il vicesindaco Pozzi coordinerà anche l’assessorato all’Ambiente, al Patrimonio e alle Fiere e anche in questo si tratta di deleghe importanti se si considera che il mercato che si tiene il lunedì è uno dei più frequentati tra quelli dell’appennino. L’assessore Amleto Gardenghi si concentrerà su Cultura e Tradizioni locali, invece, Chiara Ronchetti sarà a capo degli assessorati alle Attività produttive, al Turismo, alla Partecipazione e alle Politiche giovanili. Infine Paola Sarti sarà l’assessore al Bilancio, al Personale e alla Scuola ed istruzione. Si passa alle deleghe ai consiglieri con Claudio Martinelli che lavorerà nel campo dell’Associazionismo e della Mobilità, Roberto Giusti in quello dello Sport e del Tempo libero e Mauro Cinti in quello delle Risorse agricole e della Forestazione.