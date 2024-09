Attualità, politica, cultura. In piazza Dalla c’è TPI Fest

Politica, cultura, ambiente, ma anche attualità e informazione libera. Tutto questo, e molto altro, nel calderone degli incontri e dei dibattiti in programma durante la durata di ‘TPI Fest’, il festival di The Post Internazionale organizzato per la terza edizione sotto le Torri, alla Tettoia Nervi di piazza Lucio Dalla, nel cuore della Bolognina. Si parte oggi e si arriva fino a sabato, dalle 18.30 alle 23.30: quattro serate che vedranno riuniti alcuni dei principali esponenti dei partiti di sinistra, un’occasione per affrontare i temi più rilevanti dell’attuale agenda politica del Paese.

Durante le serate, che celebrano anche il terzo anniversario della nascita del settimanale di TPI diretto da Giulio Gambino, verranno affrontati alcuni focus specifici: ‘La crisi del consenso della sinistra’, ‘Cultura della sicurezza: Innovazione e nuove tecnologie per la sicurezza delle infrastrutture’, ‘Ius Scholae: ora è davvero possibile?’ e ‘Bologna Città Trenta’. Nel corso della prima serata, verrà presentato il libro del compianto Domenico De Masi e di Giulio Gambino ‘Dialoghi sul futuro’ (PaperFirst), con gli interventi di Alessandro Di Battista, Cinzia Monteverdi, Valentina Petrini e alla presenza dell’autore.

All’evento interverranno, tra gli altri, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami, il politico, opinionista e scrittore Alessandro Di Battista, il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, il sindaco Matteo Lepore, il deputato dem Gianni Cuperlo, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il deputato di Europa Verde Angelo Bonelli e l’ex sindaco e oggi deputato dem Virginio Merola. La direttrice di Quotiano Nazionale, Carlino, Nazione, Giorno e Luce! Agnese Pini sarà sul palco con l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino (domani alle 20), mentre il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini dialogherà con il senatore Pd Francesco Boccia (venerdì alle 20). Venerdì appuntamento anche alle 11.30 in Salaborsa, auditorium Enzo Biangi, per il convegno ‘Innovazione e nuove tecnologie per la sicurezza delle infrastrutture’. Il programma aggiornato e lo streaming dell’evento sono disponibili sul sito e sui canali social di TPI.