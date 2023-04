Ausl Bologna, ecco le opere sanitarie finanziate con il Pnrr. Bordon: “Il bilancio chiude in pareggio”

Bologna, 7 aprile 2023 – “Il bilancio dell’Ausl di Bologna chiuderà in pareggio, stiamo lavorando per arrivare alla scadenza del 30 aprile con tutti i conti a posto. Non ci sarà nessun tipo di default”. Queste le parole del direttore generale dell’Azienda Usl bolognese, Paolo Bordon poco prima di illustrare le opere strutturali socio-sanitarie che saranno finanziate dai fondi del Pnrr.

Il direttore sottolinea che “Tutti i progetti presentati a febbraio 2022 dall’Azienda Usl di Bologna approvati e finanziati senza stralci con cinque mesi di anticipo rispetto alle scadenze fissate”.

Ospedale Bellaria

Già emessi gli ordini con cui sono state attivate le imprese affidatarie degli accordi quadro aggiudicati dall’Agenzia nazionale Invitalia con l’obiettivo di stipulare entro il mese di aprile i contratti d'appalto per 23 progetti tra ospedali della comunità, case della comunità e adeguamento sismico di una parte dell’ospedale Bellaria.

A questi, si aggiungono altri due interventi complementari al Pnrr missione 6 salute, finanziati con risorse statali e regionali, che coinvolgeranno i comuni di San Lazzaro di Savena e di vergato (nello specifico, la realizzazione della casa della salute di san lazzaro e quella del centro ambulatoriale riabilitazione e uffici presso l'ospedale di Vergato).

Case delle comunità

Dalla nuova casa della comunità di Bologna che sorgerà in via Faenza che prevede un finanziamento del comune di Bologna, alle nuove case della comunità di Molinella e di San Giovanni in Persiceto. Per proseguire con l’ampliamento di quella di Vergato, il risanamento conservativo della casa della comunità Porto Saragozza, la ristrutturazione edilizia di quella già presente a Zola Predosa, nonché l’ampliamento delle strutture di Sasso Marconi, di Castiglione dei Pepoli, di Bazzano e di San Lazzaro.

Verranno invece ristrutturate, ed in alcuni casi anche ampliate, le case della comunità di Bologna Colombi, Mengoli, Pilastro, ma anche quella di Baricella, Crevalcore, Calderara di Reno e San Pietro in Casale. Grazie agli investimenti Pnrr ci saranno interventi a partire dal nuovo ospedale di comunità di San Giovanni in Persiceto e quelli che coinvolgono il Padiglione Palagi del Sant’Orsola-Malpighi, l’Ospedale di Comunità di Bazzano, quello Loiano e San Pietro in Casale.

I lavori

I lavori partiranno il prossimo settembre, l’ultimazione delle opere e la messa a disposizione dovrebbe avvenire entro il 31 marzo 2026.