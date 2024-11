Auto contro bus sulla via Idice. Ferita una donna, strada in tilt

Ennesimo incidente, per fortuna senza conseguenze troppo gravi, sulla via Idice all’altezza della frazione sanlazzarese di Castel de’ Britti. Erano da poco passate le 9, ieri mattina. Una donna di 44 anni era alla guida di una Fiat 500 L e stava percorrendo la via Idice in direzione di Bologna. Nel senso opposto procedeva un autobus della Tper, condotto da un 45enne, che stava andando in direzione di Mercatale e Monterenzio. A un certo punto, per cause e responsabilità ancora in via di accertamento, i due mezzi si sono scontrati, in un impatto fronto-laterale, quasi all’altezza dell’istituto dei Salesiani.

Stando alle prime ricostruzioni, quel che è certo è che uno dei due mezzi ha superato la linea di mezzeria invadendo la corsia opposta e questo ha causato la collisione. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia Locale da San Lazzaro per i rilievi, e, in supporto per la viabilità, anche da Ozzano. Con gli agenti della locale sono arrivati anche i sanitari del 118 con due ambulanze. La donna alla guida della Fiat 500 L è stata portata all’ospedale Maggiore in codice di media gravità per il politrauma riportato nell’impatto. Illeso, invece, anche se in stato di choc, l’autista 45enne del bus. La viabilità, sempre molto intensa a quell’ora e su quel tratto di strada, è rimasta interrotta a lungo: almeno un’ora totalmente per consentire i soccorsi, i rilievi e poi lo sgombero di parte della carreggiata dai mezzi incidentati, per un’altra ora all’incirca si è proceduto, invece, a senso unico alternato.

Per tutto questo tempo si sono formate lunghe code, in entrambi i sensi, che hanno paralizzato la via Idice. E c’è già gran parte dei cittadini che vivono in queste zone che chiedono più sicurezza sulla provinciale Idice: nelle ultime due settimane si sono verificati già tre incidenti, per fortuna non gravi, ma comunque un bilancio preoccupante per gli utenti abituali della strada.

z. p.