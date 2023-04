Averardo Orta console onorario di Capo Verde "C’è la volontà di sviluppare progetti comuni"

La Repubblica di Capo Verde estende la sua presenza nella nostra regione attivando la sede del Consolato a

Bologna. Console onorario per l’Emilia-Romagna è stato nominato Averardo Orta (foto). L’imprenditore bolognese, già attivamente impegnato in ambito internazionale nella veste dal 2022 di presidente Echo (European Confederation of Care Home Organisations) si prepara a nuove sfide istituzionali che hanno al centro una crescita di attivazione di rapporti di reciproco beneficio attraverso gli strumenti del dialogo e della cooperazione. "Ho accettato con piacere questo incarico, che mi onora. Le opportunità per il territorio regionale dell’Emilia-Romagna sono tante – ha detto il neo console di Capo Verde –: dallo sviluppo del turismo, all’attivazione di accordi commerciali fino a opportunità di sviluppo ed espansione industriale. Svolgerò questo compito con spirito di servizio, mettendo a disposizione la mia esperienza professionale. Alla base c’è la forte volontà di cooperare e collaborare per sviluppare fruttuosi progetti in vari settori". Gli uffici del Consolato onorario Capo Verde di Bologna – situati all’interno della sede del Consorzio ospedaliero Colibrì in via Casteldebole 107 – sono già operativi e accoglieranno prossimamente la visita del ministro degli Esteri e dell’ambasciatore di Capo Verde.