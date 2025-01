Balli proibiti e troppi clienti. Licenza sospesa al locale

Serata danzante non autorizzata, chiuso dal questore di Bologna, per 15 giorni, il Pescatore ristomusic di Anzola in via Lunga. "Nella serata del 14 dicembre scorso – si legge in una nota della questura –, durante i servizi di prevenzione finalizzati ad accertare l’attività d’intrattenimento musicale svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti, il personale della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura insieme ai carabinieri della locale stazione dell’Arma, appurava un vero e proprio svolgimento di una serata danzante e d’intrattenimento non autorizzata".

Nello specifico, agenti e carabinieri arrivati nei pressi del locale, dopo alcuni minuti di osservazione notavano la presenza di due postazioni di cassa. Qui era effettuato il pagamento di un biglietto per accedere al locale e ai servizi offerti, consumazione di un drink e di un buffet. È stata appurata la presenza di circa 150 persone nelle due sale del locale, di cui una era adattata come ristorante e l’altra come sala da ballo. Inoltre c’era la presenza di un dj che, con una consolle, metteva musica a un volume superiore a quello consentito. La situazione, secondo la questura, ha messo in pericolo l’integrità fisica delle persone presenti. Alla luce del controllo effettuato, il questore di Bologna di Bologna ha ritenuto necessario chiudere il locale per 15 giorni. "Lo scopo – si legge ancora nella nota della questura – è quello di tutelare interessi pubblici primari come la sicurezza, la salute e l’ordine pubblico".

Nello scorso febbraio, lo stesso ristorante era stato chiuso per 15 giorni, sempre dal questore di Bologna. In quel caso, il locale era stato trasformato in discoteca senza le autorizzazioni per l’attività di pubblico spettacolo.

