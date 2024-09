Bar Carlino, la ’prima’. La pioggia non ferma il salotto rossoblù. Boom di clic sul web

La pioggia è scesa incessante per tutto il giorno, ma il mercoledì era troppo speciale per rimare a casa all’asciutto. Un infrasettimanale di quelli ‘europei’, di quelli che sanno di grande calcio, di quelli che i tifosi rossoblù hanno sognato per 60 anni. Poi, dopo una stagione magica, aspettato per mesi. Uno di quelli da passare al bar con il Carlino in mano, insomma. A chiacchierare delle scelte di Vincenzo Italiano e delle avversarie di Champions League. Ieri, nonostante il diluvio, al grande ritorno in Europa e al primo speciale appuntamento di Bar Carlino, i bolognesi hanno risposto presente.

Alla pasticceria Neri di via Saragozza, teatro della puntata iniziale e di tutti i prossimi pre partita delle gara europee, tra bolognesi accorsi per l’occasione, habitué del locale e passanti incuriositi, erano in tantissimi. Un flusso continuo. Quindicimila persone hanno seguito la diretta dell’evento sul sito online del nostro giornale e sui nostri canali sociali, a partire da Twitch (www.twitch.it/ilresto_del_carlino). E poi la diretta televisiva, sul canale 88 del digitale terrestre. Una giornata emozionante che ha accompagnato il ritorno del club nell’Olimpo dei grandi, così come succederà per tutte le altre sette partite della fase iniziale della nuova Champions League.

Sotto il portico più bello del mondo, patrimonio dell’Unesco, colorato con luci rossoblù e vestito a festa con i palloncini della ‘coppa dalle grandi orecchie’, Bar Carlino ha accolto tutti in diretta dalle 17 alle 18, poco prima dell’impegno al Dall’Ara contro lo Shakhtar Donetsk. A pochi metri in strada, sotto l’acquazzone, i tifosi diretti allo stadio: bandiere, sciarpe, qualche ‘strombazzata’ di clacson al grido di ‘Forza Bologna’ davanti al bar. Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e la giornalista Mariateresa Mastromarino hanno intrattenuto gli spettatori, i presenti e i passanti, raccontando le notizie in diretta: dall’annuncio della Uefa, che doveva decidere se far disputare la gara o no a causa della pioggia e delle condizioni del campo, alle formazioni ufficiali del Bologna e degli avversari. Impegnati nei collegamenti dal vivo con le retrovie rossoblù c’erano Giovanni Poggi e Gianluca Sepe. Poi curiosità, interviste con gli ospiti vip, ricordi e cimeli storici, risate soprattutto. Una bolognesità palpabile nell’aria che si è respirata per tutto il tempo. Sullo sfondo, una ‘sfoglina’ impegnata costantemente a stendere le tagliatelle rossoblù.

I tifosi, a mano a mano, hanno cominciato a fermarsi. A fare domande. A prendere un caffè al bancone ascoltando il pre partita. A prendere il giornale in mano e a sfogliare le pagine scorrendo le notizie. Il Bar Carlino è entrato nel vivo.

C’era chi non si incontrava da un po’, chi si abbraccia tutte le domenica allo stadio, chi non voleva proprio mancare. "Forza Bologna, stasera godiamocela comunque vada", ha detto un tifoso di passaggio. "Al di là dell’inizio della stagione, in queste partite di coppa dobbiamo crederci: bisogna essere fiduciosi", ha aggiunto un altro. Una signora indossava la maglia di Freuler, un bambino ha fatto il nome di Iling Junior.

La diretta di Bar Carlino è iniziata puntuale: "Racconteremo soprattutto Bologna e i bolognesi", ha esordito subito il vicedirettore Baroncini. Sono cominciati i vari interventi dei protagonisti, tra un tifoso vip e l’altro, ed è stata mostrata la locandina creata appositamente in lingua ucraina per accogliere i tifosi ospiti. Un’ora passata in compagnia a parlare di calcio, del Bologna in Champions League, di cosa avrebbe detto o fatto Lucio Dalla, di quante partite abbia visto dal vivo il senatore Casini, di come si comporterebbero gli umarells di Masotti in Europa. Un pomeriggio al Bar Carlino: chi se lo fosse perso, può rivivere la diretta sul nostro sito. E seguire le prossime puntate alla pasticceria Neri o ‘live’ in televisione e sui social.