Bologna, 13 settembre 2021 - La scuola in Emilia Romagna riparte e alle Carducci di via Dante, per l'occasione, arrivano il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e il governatore Stefano Bonaccini.

Sorrisi, strette di mano con docenti e genitori e tanta, tanta emozione da parte di grandi e piccini. Perfino da parte sua, dal ministro, che con affetto e simpatia si è fermato a lungo a parlare con i piccoli alunni che oggi iniziano il proprio percorso scolastico: "E' un grande giorno di gioia per tutti, soprattutto per loro: basta guardarli" sottolinea il ministro riferendosi agli studenti.

Poi un breve tour nel plesso scolastico e la tappa in cortile, dove i bimbi si sono dilettati in coro cantando l'inno nazionale. "L'anno scorso siamo riusciti a rimanere quasi sempre aperti - spiega Agostino Tripaldi, dirigente dell'Ic 20 -, quest'anno vogliamo fare di più e riuscire a non chiudere mai. Sarebbe un bel segnale".

Sulla stessa linea anche il presidente Bonaccini: "I bambini sono il bene più prezioso che abbiamo ed è importante che, oltre all'apprendimento, ritrovino questi momenti di socialità".