Biblioteche in rete, un unico catalogo consultabile sul web

È online il sito Bibest, che raggruppa e permette di visitare le offerte di tutte le biblioteche del Distretto Pianura est (Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Minerbio, Malalbergo, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale).

Da oltre vent’anni una rete composta dalle biblioteche di questi comuni offre ai cittadini del territorio accesso a cultura, formazione e intrattenimento attraverso: un importante patrimonio documentale: circa quattrocentomila sorgenti tra volumi, riviste, dvd, un ricco calendario di eventi tra incontri, corsi, spettacoli e una vasta selezione di risorse online: la biblioteca digitale, il sito, i social network.

Competenza, professionalità e collaborazione sono gli strumenti che i bibliotecari del distretto mettono al servizio della collettività per la creazione di progetti condivisi e trasversali, che possano rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione sociale e culturale. Il neonato sito Internet distrettuale vuole appunto essere il cuore di Bibest: la vetrina delle attività e dei servizi offerti, lo specchio della condivisione e del lavoro delle biblioteche del Distretto Pianura Est, il simbolo dalla loro identità unitaria e cooperativa. Il sito in questione è di facile consultazione e prevede anche una sezione, oltre a quella dedicata ai prossimi appuntamenti del territorio, dove poter cercare il prodotto richiesto o l’appuntamento desiderato tramite parole chiave, verificando comodamente da casa o dal cellulare la presenza di un volume all’interno dei cataloghi di tutte le biblioteche in rete.

z. p.